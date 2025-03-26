東南亞複製中國衝擊 威脅中經濟維穩

中國成本較低的勞力密集型製造業工廠，已轉換至越南和印尼等國家，數百萬工人陷入失業困境，對社會穩定和經濟成長造成衝擊。（歐新社資料照）

年長、低技術勞工失業 衝擊經濟成長、社會動盪

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，中國正在面臨二○○○年代初期加入世貿組織（WTO）後給先進製造業國家帶來的「中國衝擊」，因其勞力密集型製造業正在消失，數百萬年紀較大、技術水準較低的工人陷入失業困境，對社會穩定和經濟成長造成衝擊。

匯豐銀行首席亞洲經濟學家范力民表示，近幾十年來，中國充分利用了勞動力豐富的比較優勢，成為全球勞動密集型產品的主要製造國，「如今遊戲結束了」，北京可能面臨加入WTO後給先進製造業國家帶來的「中國衝擊」；當時訂單大量從成本更高的地區轉移到廣東和中國其他省份的低成本工廠，而今成本較低的工廠已轉換至越南和印尼等出口激增的國家。

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常州大學、鹽城師範學院和河南大學的學者對二○一一至二○一九年成衣、造紙等中國十二個勞力密集型製造業的分析發現，這段期間平均就業人口縮減約十四％，相當於減少近四百萬個工作機會；《金融時報》對二○一九至二○二三年中國上述十二個產業的分析發現，就業機會進一步減少三四○萬個。

哈佛大學甘迺迪學院研究製造業衰退對勞動力影響的韓森教授（Gordon Hanson）研究顯示，二○一三年中國在十種勞力密集型產品的出口市占率達到四十％的高峰，到二○一八年美國關稅開始發威後就降至三十二％以下。即使是需要先進工藝的產品也無法倖免，在美中關係緊張下，許多中國和外資企業都降低對中國供應鏈的依賴，而主要受益者是東南亞國家。

面對勞力密集型製造業工作流失和經濟成長放緩，北京當局的對策不是發展消費驅動型經濟和服務業，而是推動大規模自動化和「新質生產力」；但分析指出，高科技出口產業的勞力密集程度較低，且無法提供足夠的新機會來吸收過剩勞力。

在產業日益自動化與需要更高技術的背景下，過剩的非技術勞工可能面臨失業，或者工資陷入停滯或下降，進而抑制需求並阻礙經濟成長，最終會導致嚴重的社會問題，例如失業率上升、犯罪率上升和社會動盪；香港非政府組織「中國勞工通訊」統計，去年中國製造業發生了四五二起抗議事件，創近十年最高。

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