晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國振消費 阿里蔡崇信︰先重建商業信心

2025/03/26 05:30

中國經濟不振、消費疲弱，電商巨擘阿里巴巴主席蔡崇信表示，若要消費者重拾消費意願，須先重建商業信心。（彭博資料照）中國經濟不振、消費疲弱，電商巨擘阿里巴巴主席蔡崇信表示，若要消費者重拾消費意願，須先重建商業信心。（彭博資料照）

傳補貼計畫擬納入服務業 可能下半年推出

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟不振、消費疲弱，電商巨擘阿里巴巴主席蔡崇信表示，官方推出刺激消費措施的時間不長，目前暫未見到明顯復甦跡象，若要消費者重拾消費意願，須先重建商業信心；英國《金融時報》報導，中國考慮將服務業納入數十億美元的補貼計畫，以刺激消費和拉抬內需。

蔡崇信週二在香港出席匯豐全球投資高峰會時發表上述看法，並指出中國房市下跌也影響了消費者信心，雖然他不認為房地產價格將大幅上揚，但期望某個時候能見底，若股市表現好，財富效應也會增強，有利消費者信心。

《金融時報》引述知情官員和學者透露，若消費持續落後於預期，北京當局考慮將服務業納入數十億美元的補貼計畫，該計畫可能在今年下半年推出，以刺激旅遊、觀光和體育等領域的服務購買，這是對「以舊換新」計畫的補充措施。

這些官員指出，目前正就服務業補貼計畫進行「認真的討論」，若今年上半年消費不如預期強勁，服務業很有可能被納入以舊換新計畫。這些官員和學者未透露該計畫的預期規模，但北京當局本月稍早承諾，今年將把消費品以舊換新計畫的資金倍增至三千億元人民幣（新台幣一．三七兆元）。

舊換新計畫 被批助製造商銷售

數十年來，經濟學家一直呼籲中國重新平衡經濟，以刺激更多國內需求；在房地產行業四年前開始急遽放緩後，這項要求變得更加迫切。近年來，北京當局試圖透過以舊換新計畫來刺激國內消費，但經濟學家批評，這些計畫主要在幫助製造商銷售商品，而不是提高消費者的消費能力，因此無法實現經濟的重新平衡。

國際貨幣基金（IMF）指出，中國的服務業未被充分利用，去年服務業僅占中國經濟附加價值的五十％，遠低於先進國家的約七十五％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財