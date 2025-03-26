中國振消費 阿里蔡崇信︰先重建商業信心

中國經濟不振、消費疲弱，電商巨擘阿里巴巴主席蔡崇信表示，若要消費者重拾消費意願，須先重建商業信心。（彭博資料照）

傳補貼計畫擬納入服務業 可能下半年推出

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟不振、消費疲弱，電商巨擘阿里巴巴主席蔡崇信表示，官方推出刺激消費措施的時間不長，目前暫未見到明顯復甦跡象，若要消費者重拾消費意願，須先重建商業信心；英國《金融時報》報導，中國考慮將服務業納入數十億美元的補貼計畫，以刺激消費和拉抬內需。

蔡崇信週二在香港出席匯豐全球投資高峰會時發表上述看法，並指出中國房市下跌也影響了消費者信心，雖然他不認為房地產價格將大幅上揚，但期望某個時候能見底，若股市表現好，財富效應也會增強，有利消費者信心。

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《金融時報》引述知情官員和學者透露，若消費持續落後於預期，北京當局考慮將服務業納入數十億美元的補貼計畫，該計畫可能在今年下半年推出，以刺激旅遊、觀光和體育等領域的服務購買，這是對「以舊換新」計畫的補充措施。

這些官員指出，目前正就服務業補貼計畫進行「認真的討論」，若今年上半年消費不如預期強勁，服務業很有可能被納入以舊換新計畫。這些官員和學者未透露該計畫的預期規模，但北京當局本月稍早承諾，今年將把消費品以舊換新計畫的資金倍增至三千億元人民幣（新台幣一．三七兆元）。

舊換新計畫 被批助製造商銷售

數十年來，經濟學家一直呼籲中國重新平衡經濟，以刺激更多國內需求；在房地產行業四年前開始急遽放緩後，這項要求變得更加迫切。近年來，北京當局試圖透過以舊換新計畫來刺激國內消費，但經濟學家批評，這些計畫主要在幫助製造商銷售商品，而不是提高消費者的消費能力，因此無法實現經濟的重新平衡。

國際貨幣基金（IMF）指出，中國的服務業未被充分利用，去年服務業僅占中國經濟附加價值的五十％，遠低於先進國家的約七十五％。

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