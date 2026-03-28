油價漲不停 中油：下周汽油漲1.7元、柴油漲1.5元

下周國內汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油公司今（28）日宣布，自30日起，國內汽、柴油價格將各調漲1.7元及1.5元，漲幅僅略低於上周0.1元；發油量最大的95汽油更直逼34元。

依照中油公布的幅度，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

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中油說明，根據浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲10.9元及13.0元，持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收2.3元及5.6元。

此外，國際油價仍處相對高檔，亞鄰國家油價也大幅調升並增加補貼金額，政府綜合考量亞鄰國家油價漲幅及其政府補貼等因素，根據亞鄰最低價原則，中油再擴大增加汽、柴油吸收金額，分別增加為4.1元及7元。

而為減緩國內汽柴油價格漲幅，剩餘應漲價格中再依據美伊戰爭專案平穩機制吸收比例維持7成5，汽、柴油各再吸收5.1元及4.5元，合計汽、柴油各共吸收9.2及11.5元。

中油統計，自2月28日中東爆發美伊戰爭起，估計到29日止，依據浮動油價機制、亞鄰最低價與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額逾69.9億元。

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