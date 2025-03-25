防流入中國》美施壓大馬 管控輝達晶片流向

美國施壓要求馬來西亞阻止對人工智慧（AI）發展至關重要的晶片流入中國下，馬來西亞計畫加強半導體管制措施。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，在美國施壓要求馬來西亞阻止對人工智慧（AI）發展至關重要的晶片流入中國下，馬來西亞計畫加強半導體管制措施。

馬來西亞貿易暨工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）表示，華府要求馬來西亞密切追蹤進入該國的輝達（Nvidia）高階晶片流向，因質疑許多晶片最終都流入中國，違反美國的出口管制規定。他表示，已與數位部成立一個工作小組，針對馬來西亞正在迅速發展的資料中心產業加強監管，這個產業仰賴輝達供應的晶片。

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美國對馬來西亞施壓，起因於美國對中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）的調查。今年一月DeepSeek推出大AI模型，美國懷疑可能使用原本受到出口管制的美國晶片。

在拜登總統卸任前夕，美國針對資料中心的AI晶片，推出三層授權制度，以阻止中企規避美國的出口管制措施，藉由第三方國家取得AI晶片。

輝達的新加坡辦公室占其全球銷售約四分之一，華府質疑部分晶片最後流向中國。新加坡檢方三月初針對一起伺服器銷售詐欺案突擊搜查二十二處據點，這些伺服器可能包含輝達晶片，檢方事後起訴三名男性，指控他們涉嫌將輝達晶片經由馬來西亞出售至中國，交易金額高達三．九億美元（約一二九億台幣），新加坡已要求美國和馬來西亞協助調查這些伺服器的流向。

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