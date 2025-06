超微新AI晶片 領先輝達使用台積電3奈米製程

超微(AMD))台灣時間13日在美國舊金山舉行「AMD Advancing AI 2025」大會,會上AMD公司執行長蘇姿丰親自揭示AI願景與最新產品藍圖。(路透)

〔財經頻道/綜合報導〕美國晶片設計巨頭「超微(AMD)」於台灣時間6月13日在美國舊金山舉行「AMD Advancing AI 2025」大會,會上AMD公司執行長蘇姿丰親自揭示AI願景與最新產品藍圖,備受市場關注。對此,知名分析師陸行之表示看法,認為AMD Advancing AI會議,除了全公司上下一致強調採開放系統的優勢,還有11個值得投資者關注的重點,當中包括AMD MI350 AI GPU系列提前量產出貨、MI355X比第一代的MI300X晶片AI效能改善了35倍等。

陸行之14日在社交平台臉書發文分享AMD Advancing AI會議值得投資者關注的11重點,分別如下。

第1,陸行之稱,會上AMD正式推出MI350 AI GPU系列,提前於6月量產出貨(原本是下半年推出),使用台積電3奈米製程技術,輝達現在量產的B200/GB200/GB300還是用4奈米製程技術。

第2,MI355X裝了288GB HBM3e Dram,宣稱一個GPU可以支援5200參數的大語言模型,並在浮點運算FP 6,64比B200/GB200快2倍,但在其他精度上沒什麼優勢。

第3,MI355X比第一代的MI300X晶片AI效能改善了35倍。

第4,在Deepseek R1的模型運算下,AMD宣稱其MI355X GPU比B200快了20%,在Llama 3.1模型,AMD宣稱其MI355X GPU比B200快了近30%;因為比較便宜,可以比B200製造40% more tokens per dollar(更划算),但在pre training(預訓練)方面公司沒有明顯勝出。

第5,除此之外,AMD也推出一個128/96顆gpu的水冷機櫃及64顆GPU的氣冷機櫃跟NVL72來拚場。

第6,蘇姿丰秀了一個訓練跟推理的市場預測,看起來未來幾年AI推理市場的成長將遠遠高於訓練的市場,這似乎是AMD跟輝達的主戰場,因為AMD GPU在訓練方面明顯落後於輝達,AMD也說新產品要持續改進在訓練方面的不足。

第7,AMD新推出Rocm 7、Rocm enterprise ai、Rocm on client,公司期望能改善其在軟體發展的落後。

第8,蘇姿丰找了xAI、meta、Oracle、沙烏地阿拉伯的Humain、Microsoft、cohere、Red hat、Astera LabsMarvell、Open AI等公司來背書,表示這些都是AMD押注的客戶。

第9,至於機櫃內Scale up的GPU連結,AMD是採用Ultra Accelerator Link (vs. Nvidia's NVLink 5.0,900Gbps per port with 18 ports per GPU,可連接576 GPUs),其支援最高到800Gbps per port with multiple ports per GPU,最多可連接1024 GPUs,而在CPU的使用,管理軟體,都是採開放標準。

第10,而機櫃跟機櫃GPU Scale out NIC 的連結,AMD是採用Ultra Ethernet consortium UEC(vs. Nvidia's InfiniBand)標準,可支援到超過1mn GPUs的連接,透過AMD的Pollara 400 NIC產品。

第11, 陸行之稱,AMD除了今年要推出Turin server CPU,MI350/355X GPU,Pollara 400 NIC之外,2026明年要推出Helios機櫃(對標輝達Vera Rubin NVL 144的Oberon機櫃,配36 Vera CPU+288GB HBM4的72顆 Rubin GPUs,144 Rubin GPU dies),其中包括18顆台積電2奈米/256核心的Venice server CPU,72顆配432GB HBM4的MI400 GPU,還有3奈米/800Gbps的Pensando Vulcano NIC。

陸行之指出,AMD認為其在HBM4 memory capacity、Memory bandwidth、Scale out Bandwidth都勝出50%(很難說輝達明年推出Rubin GPU會不會突然加碼HBM的容量)。而2027年AMD要推出下世代機櫃配備Verano CPU, MI500 GPU,NIC不變,對標輝達 Vera Rubin Ultra NVL 576 機櫃,配72 Vera CPUs+ 144 Rubin Ultra GPUs,或576 Rubin Ultra GPU dies。

