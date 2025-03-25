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華爾街日報：白宮縮小對等關稅對象 排除汽車、晶片

2025/03/25 05:30

美媒報導，川普對等關稅將如期在四月二日上路，對象將比預期縮小，預料與上月USTR在聯邦公報列出的國家相近，據悉台灣皆在相關名單中。（路透）美媒報導，川普對等關稅將如期在四月二日上路，對象將比預期縮小，預料與上月USTR在聯邦公報列出的國家相近，據悉台灣皆在相關名單中。（路透）

四月二日如期上路 鎖定對美貿易失衡國家

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普宣稱，四月二日是實施對等關稅的美國「解放日」。《華爾街日報》報導，對等關稅的對象將比預期縮小，可能限於所謂「骯髒十五國」或美國貿易代表署（USTR）上月公告的對美貿易失衡國家，美國將調升這些主要貿易夥伴關稅至數十年未見的水準，據悉台灣皆在相關名單中。

台灣仍在名單中

川普二月簽署「對等貿易與關稅」備忘錄，責成USTR、商務部研擬課徵對等關稅與特定產業關稅。《華爾街日報》報導，美國官員透露，包括汽車、半導體與醫藥等特定產業關稅，不太可能於四月二日公布，但白宮當天仍將公布對等關稅。

報導指出，川普對加拿大、墨西哥因芬太尼問題而課徵的關稅，以及特定產業關稅等，仍充滿不確定性。白宮對是否以及何時計畫實施相關關稅的詢問未予回應。

消息來源透露，對等關稅比原先設想的更具針對性。美國政府目前專注於對美貿易持續失衡的十五％國家課徵關稅，美國財政部長貝森特近日稱這些國家為「骯髒十五國」，他雖未指明相關國家，但路透報導，台灣是十五國之一。知情者說，這些占美國多數外貿的國家將受到高關稅衝擊，但其他國家也將面臨較溫和的關稅。

另一消息人士也表示，被針對的國家，預料將與上月USTR在聯邦公報上列出的國家相近。這些與美國貿易失衡的國家包括二十國集團（G20）及其他一些國家，包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、歐盟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、瑞士、台灣、泰國、土耳其、英國與越南，這些國家占美國整體貨物貿易八十八％。

知情人士說，川普團隊可以動用總統的緊急經濟權力，讓對等關稅幾乎在四月二日公布後立即生效。知情者說，許多產業代表與白宮官員會談，希望取得關稅豁免，代表五百大企業的許多遊說人士也致電白宮官員尋求豁免。不過，川普已表示，一旦給予一家企業豁免，就須適用所有公司，「因此彈性很重要」。

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