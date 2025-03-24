〈財經週報-投資趨勢〉新藥、AI兩大引擎 啟動醫療產業多頭契機

資料來源：Bloomberg，保德信投信整理，2025/02。

■江宜虔

今年年初至3月中上旬，美國醫療產業指數XLV上漲7.3%，表現優於美國S&P 500指數同期下跌4.5%，進一步細看各醫療產業指數，以大型股表現相對較佳，主要因為全球不確定性升高，資金優先流入具防禦性的標的，預期市場情緒穩定後，創新成長驅動的中小型生技股也能擁有更好的表現空間。

事實上，醫療產業本來就具備創新研發動能這項特質，除了可以帶動醫療生化公司獲利營運成長，也讓醫療產業較不易受外部經濟景氣循環影響。舉例來說，2024年全球減肥藥市場營收突破300億美元，較2020年大增10倍之多，顯示原本用在糖尿病的GLP-1藥物，在減重適應症上的應用開創龐大的市場商機，堪稱醫療產業創新成長的典範，禮來與諾和諾德兩大胰島素藥廠龍頭更是首要受惠。

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醫療產業商機 投資亮點

除了減重之外，睽違35年來針對思覺失調症的新藥也問世，必治妥施貴寶新研發的Cobenfy藥品，是一款35年以來首個用於思覺失調症（舊稱精神分裂症）用藥，預估市場規模可達60億美元至100億美元；英國生物科技公司Verona Pharma則是呼吸道疾病藥品的指標廠商，其所研發的吸入式療法藥品於去年6月上市之後，2024年8至12月累計營收已來到4,230萬美元，市場預估該藥品最大營收可達26億美元之多，在在顯示醫療產業不僅有剛性需求支撐，創新研發所創造的商機更是該產業的投資亮點。

AI開發新藥 可降低研發成本75%

眼見AI在產業應用遍地開花，醫療生化業也不例外，甚至能因為AI的參與加速研發，根據Ark Investment預估，AI技術用於開發新藥，能夠加快新藥上市速度1.6倍、降低研發成本75%，提升研發投資報酬率達5倍之多，更加強化醫療產業的價值。統計也顯示，AI設計的藥物平均可創造25億美元價值，每一項藥物30年累積價值可達40億美元，高於傳統製藥的10億美元，意即AI的快速發展將推升醫療產業研發投入的報酬率，由目前的約5%大幅躍增至14%至47%。

以基因排序為例，在AI快速進步之下，應用端成本大幅降低，甚至讓基因排序成本下降速度超越摩爾定律。回顧人類基因排序的成本，由1990年代平均30億美元下降至2024年的600美元，計算一個人體基因排序所需時間也跟著快速下滑，從最初的6個月降至目前小於10分鐘，預期到了2030年的排序成本將降至1美元，生物資訊量增加速度有利藥品研發進步快速。

AI與醫療產業結合 醫療生化產業跳躍式成長

在最新應用面上，Google DeepMind旗下人工智慧藥物探索新創公司Isomorphic Labs計劃在2025年底前，將其由AI設計的藥物帶入臨床試驗；DeepMind推出的AlphaFold模型主要用來預測人體蛋白質結構，2018年第一代AlphaFold能預測6,000萬種蛋白質結構，2020年的第二代AlphaFold2已運用在研發瘧疾疫苗、癌症藥品及酵素設計上，至於2024年推出第三代AlphaFold3的蛋白質結構預測數量高達10億種，且能預測蛋白質與其他分子組成的複合物結構，並顯示其結合方式，進而幫助研發人員了解人體蛋白質和藥物如何交互作用，也反映出AI與醫療產業的結合，將帶給醫療生化產業跳躍式的成長契機。

（作者為PGIM保德信全球醫療生化基金經理人）

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