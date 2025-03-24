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關稅戰陰霾 清明連假前易跌難漲

2025/03/24 05:30

美國總統川普預告四月二日「對等關稅」將上路，加上清明連假即將來臨，台股整體投資氣氛欲強不易。（中央社資料照）美國總統川普預告四月二日「對等關稅」將上路，加上清明連假即將來臨，台股整體投資氣氛欲強不易。（中央社資料照）

對等關稅4/2上路 台灣恐列「骯髒15國」…

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普預告四月二日「對等關稅」將上路，市場觀望氣氛濃厚，拖累台股月線得而復失。法人認為，在全球尚處於關稅戰陰霾下，加上清明連假即將來臨，整體投資氣氛欲強不易、易跌難漲，投資人進場要更謹慎。

PGIM保德信高成長基金經理廖炳焜指出，輝達GTC大會提振多頭效果有限，聯準會（Fed）放緩縮表訊息的反映也僅短期，目前市場都在等四月美國的關稅調整是否如期上路、對加墨課徵二十五％關稅是否實施等。

川普政府點名「骯髒十五國」，強調這些國家在對等關稅上將受波及，外傳台灣也在榜上。廖炳焜認為，美國祭出的關稅對經濟影響程度不確定性未除，投資人持續聚焦貿易戰與各國反制狀況，加上連假等多方影響，台股近期走勢震盪難免；不過，川普第一任期也曾對中國祭出貿易戰，一度造成股市大幅波動，但事後來看並沒有影響市場多頭架構，預料此次關稅干擾亦為一時，基本面仍是牽動股市表現的關鍵。

年線賣壓減緩 能否止穩待觀察

野村投信分析，短線來看，年線位置賣壓暫緩，但四月川普將開啟對等關稅細節，後續不可預測性仍高，年線是否止穩仍待觀察。野村投信也建議，短線市場波動劇烈，對科技商機有興趣的投資人不妨採分批布局或逢修正加碼的策略。

元大投顧指出，從線型來看，由於季線即將下穿半年線，預期此波整理時間會加長，所幸大盤成交值迅速萎縮且年線依舊上揚，只要沒有出現連續性中長黑，大盤還是有機會築底；就看盤指標而言，權值王台積電同樣處年線保衛戰，但賣壓似有減輕現象，後續靜待四月中法說會。

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