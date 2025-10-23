自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

築間火鍋開第一槍 豬肉類火鍋全面自主性暫時停賣

2025/10/23 10:37

台中一養豬場爆發非洲豬非洲豬瘟，以火鍋連鎖店崛起的築間餐飲集團稍早決定，配合政府政策，維護顧客食品安全，現行有使用台灣豬肉的產品的品項皆自主下架，暫時停賣，待政策恢復正常供應，即恢復供應。（記者楊雅民攝）台中一養豬場爆發非洲豬非洲豬瘟，以火鍋連鎖店崛起的築間餐飲集團稍早決定，配合政府政策，維護顧客食品安全，現行有使用台灣豬肉的產品的品項皆自主下架，暫時停賣，待政策恢復正常供應，即恢復供應。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台中一養豬場爆發非洲豬非洲豬瘟，全台豬肉禁宰禁運5天，以火鍋連鎖店崛起的築間餐飲集團稍早決定，配合政府政策，維護顧客食品安全，現行有使用台灣豬肉的產品的品項皆自主下架，暫時停賣，待政策恢復正常供應，即恢復供應。

築間表示，旗下餐飲品牌主要使用進口豬肉，只有少數品項像雪花豬肉是採用國產冷凍豬肉，但為維護顧客安全，即日起先行暫時停賣所有豬肉品項。

米其林必比登名店「雙月食品社」今日起停售滷肉飯、月亮骨肉、豬耳朵、元氣瘦肉湯系列等４品項。

乾杯集團表示，集團品牌所使用的豬肉，主要來源為西班牙伊比利豬與芬蘭豬等進口肉品，各品牌使用台灣豬的比例相當低，整體影響不大。

乾杯集團表示，集團旗下燒肉和火鍋品牌所使用的豬肉主要來自芬蘭和西班牙的伊比利豬，僅「豬五花」等2~3個品項使用國產豬肉，昨天中午進行肉品盤點短暫停賣，目前豬肉全品項已全面恢復供應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財