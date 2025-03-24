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中官媒轟無效投資 拖累經濟

2025/03/24 05:30

中國官媒《經濟日報》指出，無效投資拖累經濟、損害政府公信力。（法新社資料照）中國官媒《經濟日報》指出，無效投資拖累經濟、損害政府公信力。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國官媒《經濟日報》二十三日發表評論指出，低效、無效投資持續拖累中國經濟，還將損害政府公信力，負債累累的地方政府須確保他們支持的計畫是當地社區真正需要的。

評論指出，多年來，低效、無效投資帶來的危害不淺、教訓深刻。個別地方城市規劃不顧實際搞「大手筆」，最終欠下大筆債務；有的地方為追求短期政績，盲目推出形象工程，致使大量資金流入低效項目中。這些項目投入巨大，但實際產生的經濟效益和社會效益微乎其微，不僅耗費大量財政資金，擠壓民生領域投資空間，更損害政府公信力。

增量資本產出率是衡量投資效率的主要經濟指標，數字越小，投資效率就越高。數據顯示，二○○八年中國增量資本產出率為二．八四，到二○二三年已上升到九．四四，顯示投資效率在降低。

投資品質與效益直接關係到經濟發展的成色與永續性，當前中國經濟正處於轉型升級的關鍵時期，須嚴防低效、無效投資，提高投資精準性、有效性，帶動產業結構優化，培育和壯大新質生產力。

中國官方數據顯示，截至今年底，中國地方政府債務將超過四十七兆人民幣（下同，約二一三．九兆台幣）。但根據國際貨幣基金（IMF）的數據，中國地方政府還有約六十兆元（約二七三兆台幣）的隱形債務。

評論指出，中國政府的投資資金應側重公共、非商業性項目，降低對其他領域的介入，讓企業推動資源的有效配置。

對於投資效率的關注，與中國政府致力擴大內需的行動一致，有助於抵銷與美國不斷升級的貿易戰對出口造成的影響。北京當局上週發布三十點行動計畫，承諾增加家庭財富、提振股市和房市；分析師聲稱，這是中國自一九七○年代以來最全面的刺激消費指令。

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