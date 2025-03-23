ODM直銷占近5成 AI伺服器台廠受惠

人工智慧（AI）技術與應用加速落地，推動全球伺服器市場發展，在AI機種價格遠高於通用型伺服器的情況下，帶動ODM直接銷售（ODM Direct）市場規模急遽擴張。（彭博檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕人工智慧（AI）技術與應用加速落地，推動全球伺服器市場發展，在AI機種價格遠高於通用型伺服器的情況下，帶動ODM直接銷售（ODM Direct）市場規模急遽擴張，輝達供應鏈當中的台灣原廠設計委託製造商（ODM）直接受惠，成長動能輾壓美中品牌大廠，市場看好後續輝達GB300將進一步助力台鏈表現。

根據研調機構國際數據資訊（IDC）最新報告，全球前五大伺服器品牌廠戴爾、美超微、惠普、浪潮及聯想，去年第四季業績成長率雖達中、高幅度的雙位數年增，但是市占率全數下降，主因是受到ODM直接銷售激烈競爭，此ODM商業模式業績年增率達三位數百分比，市占率更將近五成。

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IDC分析，全球各地近年興起超大規模AI資料中心的建置需求，考量AI晶片、零組件、散熱系統與機櫃整合測試等階段製程的成本相對較高，且伺服器品牌廠的軟體價值能力弱化，具備直接供貨能力的原廠設計委託製造商特別受到終端需求青睞，因此拉大ODM直接銷售的市占表現。

台系供應鏈認為，美國總統川普的關稅政策可能進一步削減伺服器品牌廠成長空間，強化雲端服務供應商的ODM直接銷售訂單數量，主因是兩者雖都需吸收稅金，但由品牌廠供貨，對於雲端服務供應商的成本壓力並無幫助，而少了品牌廠做為「中盤商」，將有助於台廠的毛利率表現。

包括鴻海、廣達、緯創集團等ODM大咖，都看好首季的AI伺服器銷貨收入可年增三位數百分比；英業達預期有雙位數成長表現，仁寶、和碩受惠於去年同期基期較低，可望能有顯著成長。隨著輝達下半年新品推出，台廠已全力聚焦GB300架構機櫃能量，目標是全年再戰新高。

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