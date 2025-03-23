央行︰川普2.0比1.0更急 美衰退機率增

中央銀行最新報告指出，川普新政影響不確定性上升，美國經濟衰退機率也恐上升，市場預期聯準會（Fed）降息幅度將因而擴大。（美聯社檔案照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行最新報告，全面剖析美國總統川普兩次執政對主要經濟體貨幣政策及國際金融市場的影響。報告指出，川普二．○政策措施較川普一．○更急、範圍更大，而川普二．○金融市場波動明顯較大、且更為激烈，在川普新政的影響不確定性上升下，美國經濟衰退機率恐上升，市場預期聯準會（Fed）降息幅度將因而擴大。

聯準會降息幅度估擴大

報告分析，兩任川普政府的政策主軸均圍繞在法規鬆綁與減稅等經濟刺激措施，及提高關稅、限縮移民等保護主義為主，都是希望讓美國再度偉大；觀察美國驚奇指數及消費者信心指數，在川普首次當選後，兩大指數相對平穩，本次當選後波動大增，顯示其政策高度不確定性恐不利經濟前景。

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報告也觀察前後兩次「川普交易」（Trump trade）期間金融市場的走勢（即競選最後階段川普領先、市場開始押注川普經貿政策對金融市場可能影響的投資），前次川普交易，美股平穩而持續上漲，債券殖利率緩步上揚，美元小幅升值，此次川普交易則出現快速起落的大波折情況。

去年十月起，川普交易樂觀行情快速升溫，美股上漲；去年十二月聯邦公開市場委員會還上修美國經濟成長及核心通膨等預估值，並下調今年降息幅度，一度帶動美債殖利率與美元大幅上揚。

但今年川普正式上任後，加徵關稅政策反覆不定，加上近期美國經濟成長動能有放緩跡象，川普交易的樂觀行情快速消退，包括美國公債殖利率回落、美元修正、美股下跌以及商品與另類資產價格下跌。

報告指出，目前金融資產價格已回到去年市場押注川普交易前水準；Bloomberg編製主要預測機構對未來一年美國經濟陷入衰退機率，由今年初二十％上升至二十五％。

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