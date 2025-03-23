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川普：對等關稅有彈性 美中將會談

2025/03/23 05:30

美國總統川普預定下月二日對全球各國課徵對等關稅，他稱該日是美國的「解放日」，儘管他反對做出例外，但強調該關稅計畫將具「彈性」。（彭博）美國總統川普預定下月二日對全球各國課徵對等關稅，他稱該日是美國的「解放日」，儘管他反對做出例外，但強調該關稅計畫將具「彈性」。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普預定下月二日對全球各國課徵對等關稅，他稱該日是美國的「解放日」，儘管他反對做出例外，但強調該關稅計畫將具「彈性」。川普還表示，將與中國國家主席習近平會談，「我將與習近平談話，我與他有很好的關係，但我們有一兆美元的逆差」。

「彈性很重要 但基本上是對等」

川普二十一日告訴記者，「人們來找我談論關稅，許多人問我，他們能否有例外，但一旦為一人開先例，就必須適用所有人；不過彈性這個字很重要，所以將具有彈性，但基本上是對等的」。

他還說，美國貿易代表葛里爾計畫近日將與中國官員會談。自一月上任以來，川普已對中國進口產品加徵二十％關稅，四月二日對等關稅可能再對中國加徵關稅。川普指出，他的目的是終結非法的中國芬太尼原料透過墨西哥進入美國，以及縮小與中國的貿易逆差。

中方擬自願出口管制 安撫川普

華爾街日報報導，在經濟疲軟且面臨川普關稅施壓下，中國官員考慮採取日本一九八○年代「自願出口管制」（VER）策略，以安撫川普；當時日本限制輸美汽車數量，並提高汽車價格，以防止華府對其課徵更高關稅。

報導說，中國可能採取類似措施，特別是針對華府有疑慮的產業、例如電動車與電池，將緩和美國與其他國家對中國「經濟失衡」的抨擊。達特茅斯學院經濟學教授爾文說，「川普政府堅持將關稅當成貿易政策的工具，或許將使中國接受自願出口限制」。

彭博報導，一旦川普對歐盟課徵對等關稅，法國希望歐盟考慮首次使用最強力的報復措施來反制美國；知情者透露，法國已加入一些認為應討論「反脅迫」機制的少數歐盟國家陣營。

歐盟反脅迫措施將允許歐盟採取廣泛的報復回應，包括限制貿易、服務、特定的智慧財產權、外國直接投資及參與公共採購等。一名消息來源說，歐盟執委會目前還沒考慮對美國使用該措施。

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