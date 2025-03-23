晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

退休基金協會︰勞退自提 建議改自動加入

2025/03/23 05:30

去年勞退新制基金有超過16％的投資績效，過去十年平均報酬更逾6％，卻僅有15％的勞工參與自願提繳，政府應該加大推動力道。（示意圖，中央社資料照）去年勞退新制基金有超過16％的投資績效，過去十年平均報酬更逾6％，卻僅有15％的勞工參與自願提繳，政府應該加大推動力道。（示意圖，中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕退休基金協會理事長巫慧燕相當推崇勞退新制的自提機制。她認為，不只去年有超過十六％的投資績效，過去十年平均報酬更逾六％，但卻僅有十五％的勞工參與自願提繳，政府應該加大推動力道；她更強烈建議，應從制度著手，讓所有的勞工先「自動加入」自願提繳，不願意參加的勞工再申請退出，讓更多勞工分享投資績效。

勞動部官員指出，目前勞退新制的個人退休金專戶提繳與請領，是依據《勞工退休金條例》執行，勞動部持續收集各方意見發現，不願自願提繳的民眾仍占多數，原因除了自認「投資績效比政府好」，也有人不願意資金被綁住直到六十歲才能動用；還有許多民眾認為，每月薪水都不夠用，哪有多餘的錢自提？這也是至去年底自願提繳率僅十五．八％、約一一九萬四千餘人參與，且以高薪者提繳率較高的主要原因。

如何才可提高未來勞保及勞退月領金額？官員提醒，民眾必須從年輕時就開始規劃，例如二○二四年勞保老年年金請領統計中，有超過八千人每月可領超過四萬元，因勞保投保薪資上限為四萬五八○○元，關鍵在於「有工作就加保」，盡早累積投保年限。

官員試算，依現行公式，勞保投保薪資達上限的四萬五八○○元級距，加上六十五歲以後延後請領，每延後一年增加四％的「展延年金」，最多五年可增加二十％，估算年資達四十七年以上，可達成月領四萬元的目標。

至於新制勞退帳戶，每年分紅金額的多寡，得看帳戶中的「本金」，關鍵在於「參與自願提繳」，除了雇主每月提撥之外，若能另外再自行提撥六％，就可讓參與分配的本金很大機會可「加倍」。

巫慧燕拆解目前多數國人的退休金規劃，提醒在第一層「公共年金」，如勞保年金、國民年金，與第二層「職業年金」，如勞退新制專戶等之外，務必再規劃第三層保障，如「個人儲蓄與投資」及「商業保險」，同樣也是要盡早從年輕就開始準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財