退休基金協會︰勞退自提 建議改自動加入

去年勞退新制基金有超過16％的投資績效，過去十年平均報酬更逾6％，卻僅有15％的勞工參與自願提繳，政府應該加大推動力道。（示意圖，中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕退休基金協會理事長巫慧燕相當推崇勞退新制的自提機制。她認為，不只去年有超過十六％的投資績效，過去十年平均報酬更逾六％，但卻僅有十五％的勞工參與自願提繳，政府應該加大推動力道；她更強烈建議，應從制度著手，讓所有的勞工先「自動加入」自願提繳，不願意參加的勞工再申請退出，讓更多勞工分享投資績效。

勞動部官員指出，目前勞退新制的個人退休金專戶提繳與請領，是依據《勞工退休金條例》執行，勞動部持續收集各方意見發現，不願自願提繳的民眾仍占多數，原因除了自認「投資績效比政府好」，也有人不願意資金被綁住直到六十歲才能動用；還有許多民眾認為，每月薪水都不夠用，哪有多餘的錢自提？這也是至去年底自願提繳率僅十五．八％、約一一九萬四千餘人參與，且以高薪者提繳率較高的主要原因。

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如何才可提高未來勞保及勞退月領金額？官員提醒，民眾必須從年輕時就開始規劃，例如二○二四年勞保老年年金請領統計中，有超過八千人每月可領超過四萬元，因勞保投保薪資上限為四萬五八○○元，關鍵在於「有工作就加保」，盡早累積投保年限。

官員試算，依現行公式，勞保投保薪資達上限的四萬五八○○元級距，加上六十五歲以後延後請領，每延後一年增加四％的「展延年金」，最多五年可增加二十％，估算年資達四十七年以上，可達成月領四萬元的目標。

至於新制勞退帳戶，每年分紅金額的多寡，得看帳戶中的「本金」，關鍵在於「參與自願提繳」，除了雇主每月提撥之外，若能另外再自行提撥六％，就可讓參與分配的本金很大機會可「加倍」。

巫慧燕拆解目前多數國人的退休金規劃，提醒在第一層「公共年金」，如勞保年金、國民年金，與第二層「職業年金」，如勞退新制專戶等之外，務必再規劃第三層保障，如「個人儲蓄與投資」及「商業保險」，同樣也是要盡早從年輕就開始準備。

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