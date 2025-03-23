簡約退休每月也要4.1萬 只靠勞保、勞退難支應

維持退休後「簡約生活」的準備金（資料來源：勞動部、中租基金平台 製表：記者李靚慧 圖：中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕存多少錢才能安心退休？各投資機構調查與估算建議不盡相同，大多建議需準備上千萬元，讓不少民眾看到數字就心灰意冷。近日有專家估算，退休後若維持「簡約」生活二十年，每月開支至少四萬元，僅靠勞保老年年金及勞退金「根本不夠用」，只能將此做為退休後「基本生活」開支。

台灣今年起邁入超高齡社會，人口老化速度冠居全球。退休基金協會參考內政部、衛福部數據，以國人平均餘命近八十歲、「不健康」期間平均七．四一年估算，國人在六十五歲退休後，至少還有十五年的日子要過，但近半時間恐是醫療、看護費用的支出高峰。

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中租投顧以「六十五歲退休、壽命八十五歲、退休後二十年生活開銷」為基礎，同時參考國人一生平均長照時間約七年，外籍看護包含仲介費、就業安定費、保險費、加班費，月均約二萬六○○○元估算，再加上醫療費、生活費等，若退休後維持「簡約」生活型態，每月估算需準備四萬一○○○元，二十年總金額達九八八萬元。

而根據去年底的勞保老年年金給付統計，「平均月領」一萬九三四四元，即近五十四％、超越百萬人每月領不到二萬元；勞退新制帳戶以最新至二○二五年一月底的數據來看，平均每月約可領六四○○元。兩項加總，每月合計約領二萬五○○○元，僅是簡約生活所需的六成。

中租投顧試算，若退休後想每月領四．一萬元，在扣勞保加勞退的每月平均請領金額後，退休金缺口約達四五○萬元，若以「投資報酬率八％、通膨二％」試算，自二十五歲起就得每月定期定額投資三○○○元，至六十五歲才可累積四五○萬元退休金。

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