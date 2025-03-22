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援引冷戰國防生產法 川普推動美關鍵礦物生產

2025/03/22 05:30

美國總統川普二十日引用冷戰時期的「國防生產法」，簽署提升關鍵礦物本國生產的行政命令。（彭博）美國總統川普二十日引用冷戰時期的「國防生產法」，簽署提升關鍵礦物本國生產的行政命令。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十日引用冷戰時期的「國防生產法」（DPA），簽署提升關鍵礦物本國生產的行政命令。路透報導，在與中國、加拿大等主要礦產生產國的貿易衝突升高之際，這是川普增加美國能源與礦產生產、降低對外國進口依賴的最新行動。

對抗中國壟斷

報導指出，鋰、鎳與其他關鍵礦物被用於許多電子產品上，預料未來幾年相關需求將激增，以因應電動車電池的生產；中國是許多關鍵礦物的全球最大生產與加工國。

川普總統引用「國防生產法」簽署該行政命令，以為在地加工關鍵礦物提供融資、貸款以及其他投資支持。該法賦予五角大廈採購國防必要設備的廣泛權限，川普援引該法，宣告在關鍵礦物上依賴對手國，將對國家安全構成威脅。

川普在該命令上說，「美國曾是獲利豐厚的礦物全球最大生產國，但過度的聯邦規範侵蝕了我國的礦物生產」；該命令指示聯邦單位制定可快速批准開採的美國礦產清單，以及哪些聯邦土地、包括五角大廈控制的土地，可以做為礦物加工之用。

美國目前僅生產非常少量的鋰與鎳，其唯一鈷礦場去年關閉。美國有數座銅礦場，但將該金屬加工製成銅管的冶煉廠只有兩座；美國只有一座稀土礦場。去年底北京直接禁止將鍺、鎵、銻出口美國，導致美國製造商爭相尋找這些關鍵礦物的替代供應商。

該行政命令也鼓勵加快礦物開採與加工計畫的批准速度，並指示美國內政部須優先放行聯邦土地上的開礦計畫，以及要求各單位協助提高銅與金的生產。

國防生產法是前美國總統杜魯門一九五○年頒布的法律，為韓戰擴大鋼鐵生產；前總統拜登也引用該法，鼓勵本土生產關鍵礦物，並將鋰、鎳、鈷、石墨與磁鐵等電池原料，列入該措施涵蓋的項目清單，協助企業取得七．五億美元的資金。

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