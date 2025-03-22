飆股幕後》輝達題材外資捧場 茂綸飆創新天價

茂綸（6227）雖於20日起被列為處置股，股價卻持續飆浄漲。（取自茂綸官網）

記者洪友芳／特稿

IC通路廠茂綸（6227）雖於20日起被列為處置股，但受惠出席參展輝達（NVIDIA）的GTC年度盛會、今年營運可望成長的利多題材，外資連連捧場，昨股價持續上漲，以137元創新天價，本月股價已飆漲57%。

茂綸大股東為日系通路商Macnica旗下的駿日公司，代理輝達產品包括企業級GPU、DGX伺服器等軟硬體，今年首度赴美參與輝達的GTC參展，GTC是以AI（人工智慧）為核心的頂尖開發人員大會，茂綸藉機展示即時環境生成服務AI Try Now、應用於AI瑕疵檢測的Epson機械手臂等產品。

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茂綸去年營收123億元，年減8.8%，為近4年新低，但受惠產品組合，毛利率10.5%，較上一年的9.65%為佳，稅後盈餘4.9億元，年增54%，創歷年獲利次高，每股稅後盈餘6.55元。

茂綸今年1、2月累計營收為22.93億元，年增達37.3%，為歷年同期次高；因近期股價波動大，依規定公告2月稅後淨利0.58億元、每股稅後盈餘達0.77元，單月獲利逼近去年第一季的0.93元。

茂綸去年收購數位資安系統公司，進一步拓展資安領域的業務，同時，也是工程模擬Ansys公司在台的通路合作夥伴，被視為搭上矽光子、機器人等AI商機列車，帶動今年營運成長可期。

外資連8買 空單被迫回補

從籌碼面看，茂綸昨成交量縮減為1256張，其中，外資買超188張，為連八買，累計買超4485張，持股比提高至12%；投信持續零買超，自營商昨賣超107張，為連二賣。近期茂綸的空單被迫回補，同時，主力近期賣超居多，投資人慎防回檔的風險。

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