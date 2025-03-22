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飆股幕後》大聯大加持 華經今年飆漲1倍

2025/03/22 05:30

華經昨收漲停。（取自Google maps）（記者歐宇祥攝）華經昨收漲停。（取自Google maps）（記者歐宇祥攝）

記者歐宇祥／特稿

系統整合廠華經（2468）今年前2月營收表現不俗，加上IC通路大廠大聯大（3702）2月底宣布收購51%股權，帶動股價飛漲。昨日電子股相對壓抑，資金再次湧進軟體族群，華經股價也直奔漲停，終場收在漲停價49元，站上24年來新高價。從元月低點24.05元起算，華經股價已漲逾1倍。

大型專案認列 前2月營收創高

華經去年稅後淨利6687萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.96元，獲利表現遜於前年，不過華經今年受惠大型專案認列，1、2月營收表現不俗，2月營收2.37億元、年增41%，前2月累計營收5.23億元、年增47%，創同期新高。

此外，華經因股價波動劇烈，陸續公告1、2月獲利自結數，其中2月稅後淨利600萬、年增35%，EPS為0.08元，前2月累計EPS為0.16元。展望第一季營運，華經表示，因為客戶主要是大型企業、政府機構等，營運將維持穩定，第二季起則將受惠AI伺服器換機潮，營運有望開始增溫。

華經的客戶以金融業佔比7成最高，政府單位則佔約2成，因企業換機週期不同，能輪替支撐營運，華經指出，換機也需看各公司資本支出規劃，AI在今年會是重要推動力、帶動系統建置與換機需求，並連帶使雲端與資安設備建置的需求同步提升。

近年駭客網攻狀況日益嚴重、政府推進資安政策，產業界與政府機關、金融、醫療院所的需求都持續提升，連帶備援設備建置需求也增加，都對華經有利；系統整合廠也多預期，儘管今年總經變數較多，不過對各產業的影響不一，金融業影響相對小，華經的金融業客戶佔大宗，營運可望持穩。

昨日三大法人對華經著墨不多，外資買超38張、不過是連3買，本週5個營業日合計買超1802張；20日融資、融券同步提升，當沖成交量則為7803張、佔比53%，宜留意後續股價波動。

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