國統買足5%持股 參加新建董事會改選

國統國際（8936）昨日公告，已透過公開市場陸續取得新建（2516）5.02％的股權。（中央社）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內專業水資源龍頭廠國統國際（8936）昨日公告，已透過公開市場陸續取得新建（2516）5.02％的股權，成為單一最大股東，將依法提名今年股東會董事候選人名單，透過加入新建董事會，利用國統的水利工程專長與新建的土木工程能力，強強聯手，共創經營優勢。

證交法大量持股申報公告門檻自10%降至5%，自去（2024）年5月10日起施行，國統昨依據證交法第43條之1第1項規定進行申報，國統揭露，從去年7月30日起至今年3月17日止，透過公開市場取得新建持股11368張，佔新建已發行股份總額5.02%，投入的金額為1.95億元。等於平均每股持股成本約為17.23元。

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新建今年股價大漲，從年初不到13元到昨日收盤價為24.25元，今年以來股價飆漲88%。

國統指出，此次買進新建持股為長期投資，未來不排除再由集中市場買進新建持股，這次擬提名及競選董事、獨立董事，加入新建董事會。

國統為國內專業水資源整合龍頭廠商，主要承攬政府公共工程基礎水利相關業務，業務範圍涵蓋輸水管線工程，海水淡化廠、淨水場、污水處理廠與水資源回收中心等設施建置及運營操作。該公司自2004年進入海水淡化領域，是目前國內唯一能將海淡設備從開發製造、規劃設計、興建工程、操作營運，一條龍全面整合服務的專業廠商。

至於新建為國內知名的大型專業營造商，主要經營業務為土木工程，承辦各種道路、橋樑、隧道等土木公共工程，以及各種建築工程，主要以統包方式承攬政府大型公共工程，具有多年豐富的土木公共工程及建築工程實績。

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