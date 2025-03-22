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運價跌幅收斂 4月看漲

2025/03/22 05:30

運價連10跌，跌幅縮小到2.01%。（陽明提供）運價連10跌，跌幅縮小到2.01%。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海集裝箱出口運價指數SCFI為1292.75點，較前一期下跌26.59點，週跌幅縮小到2.01%，但為連10跌，四大主要航線運價持續走跌。

運價在週跌幅縮小下，市場人士表示，由於遠東到美國航線的長約將在4月底前簽訂，為避免合約價簽得不漂亮，影響未來一年的營收，船東多有在4月漲價的決心，預估4月初美國線漲價的機會很大，SCFI有可能止跌。市場人士進一步指出，目前貨量較2月平穩上升，但仍無法與1月相較。

根據最新一期SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1306美元，較前一期下跌36美元，週跌幅2.68%；遠東到地中海運價每TEU為2195美元，較前一期下跌100美元，跌幅4.35%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為1872美元，較前一期下跌93美元，跌幅4.73%；遠東到美東每FEU達2866美元，較前一期跌111美元，跌幅3.72%。近洋線運價與前一期持平，每TEU為446美元。

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