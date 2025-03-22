晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》量能不足 上行之路顛簸

2025/03/22 05:30

台股21日終場下跌168.16點，收22209.1點，成交金額新台幣3167.44億元。（中央社）台股21日終場下跌168.16點，收22209.1點，成交金額新台幣3167.44億元。（中央社）

台股前天大漲後，昨日碰上富時指數調整、美股四巫日結算等干擾，外資期現貨再偏空操作，台積電（2330）再度承壓，資金從電子權值股撤出，轉向資訊服務、網通、矽光子、BBU（備援電池模組）、營建等次族群，最後一盤爆出884.5億元大量，加權指數終場下跌168.16點，收在22209.1點，再度失守年線，成交量約3167億元。

3大法人昨合計賣超183.4億元，其中外資賣超176.8億元、投信買超26.2億元、自營商賣超32.7億元；外資台指期昨加空2426口，累積外資期貨淨空單逾3.55萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，關稅議題仍持續影響市場，短時間難有強勢往上攻高機會，川普不斷重申4月2日的對等關稅，美國財政部長也提到各國未來將拿到關稅稅率再和美國協商，短期內市場觀望氣氛相對濃厚，很難回補跳空缺口，未來若沒有更大利空情況下，指數再度重挫空間有限，後續還是要靜待關稅結果出爐，股市才有比較明確方向，建議投資人短線先行場外觀望。

國票證券分析，台股月、季線仍橫亙於上方，量能不足，上行之路相對顛簸，短線仍以震盪盤堅視之，根據過往經驗，年線跌破皆為中長線絕佳買點，但川普關稅政策反覆推升市場恐慌氛圍，操作時仍應避免追高，以低接為主。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財