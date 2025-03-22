盤勢分析》量能不足 上行之路顛簸

台股21日終場下跌168.16點，收22209.1點，成交金額新台幣3167.44億元。（中央社）

台股前天大漲後，昨日碰上富時指數調整、美股四巫日結算等干擾，外資期現貨再偏空操作，台積電（2330）再度承壓，資金從電子權值股撤出，轉向資訊服務、網通、矽光子、BBU（備援電池模組）、營建等次族群，最後一盤爆出884.5億元大量，加權指數終場下跌168.16點，收在22209.1點，再度失守年線，成交量約3167億元。

3大法人昨合計賣超183.4億元，其中外資賣超176.8億元、投信買超26.2億元、自營商賣超32.7億元；外資台指期昨加空2426口，累積外資期貨淨空單逾3.55萬口。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，關稅議題仍持續影響市場，短時間難有強勢往上攻高機會，川普不斷重申4月2日的對等關稅，美國財政部長也提到各國未來將拿到關稅稅率再和美國協商，短期內市場觀望氣氛相對濃厚，很難回補跳空缺口，未來若沒有更大利空情況下，指數再度重挫空間有限，後續還是要靜待關稅結果出爐，股市才有比較明確方向，建議投資人短線先行場外觀望。

國票證券分析，台股月、季線仍橫亙於上方，量能不足，上行之路相對顛簸，短線仍以震盪盤堅視之，根據過往經驗，年線跌破皆為中長線絕佳買點，但川普關稅政策反覆推升市場恐慌氛圍，操作時仍應避免追高，以低接為主。（記者卓怡君）

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