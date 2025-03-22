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因應川普關稅 遠東新、和碩擴大美投資

2025/03/22 05:30

和碩昨日在美國加州宣布正式啟用當地嶄新辦公室，作為集團擴張美國市場版圖的營業據點。（和碩提供）和碩昨日在美國加州宣布正式啟用當地嶄新辦公室，作為集團擴張美國市場版圖的營業據點。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠遠東新世紀（1402）因應全球區域製造佈局，同時應對美國總統川普關稅政策，子公司遠東投資從去年7月17日以來已向德州聚酯產線累積增資逾3億元，持續鎖定美國的內需市場需求；和碩昨天也宣布啟用美國加州辦公室，作為集團擴張美國市場的營業據點。

遠東新增資逾3億

新增德州一貫廠

遠東新指出，旗下遠東投資在2018年3月21日攜手泰國Indoram、墨西哥Alpek共兩家企業，透過美國破產法院程序共同標得美國M&G USA企業位在德州聖體市興建中的純對苯二甲酸（PTA，年產能130萬噸）、聚酯（PET，年產能110萬噸）一貫廠，3家公司各持股三分之一。

遠東新當時出資3.75億美元（約新台幣123.79億元），佔合資比重33.3%，依照合作計畫將陸續依工程進度視需求分批增資，並依台灣法律規定於1年內累積現金增資金額達3億元以上，即代子公司進行重大訊息公告，目前累計投資金額為988萬8581美元（約新台幣3億2645萬元）。

遠東新指出，由於美洲地區存在相當程度的聚酯產品需求，德州投資案有利於避開貿易障礙、就近服務市場，且從原料面角度來看，美墨皆有豐富的石化供應鏈，發展所需的能源也相對低廉，加上新的產能採用先進製程，大幅提升營運效率，未來貢獻可期。

和碩加州辦公室

支援關鍵客戶

電子大廠和碩（4938）董事長童子賢昨日在美國加州宣布正式啟用當地辦公室，作為擴張美國市場的營業據點，進一步強化伺服器、車用電子、5G、網路通訊與AI邊緣運算等關鍵產業客戶的支援。

和碩致力於向市場提供設計生產服務，新辦公室將作為銷售、業務發展、行銷與現場應用工程的核心據點，不過，共同執行長鄭光志說，目前仍在評估是否增設美國在地製造產能，希望未來能夠兼顧客戶需求與生產成本效益。

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