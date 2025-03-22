台水月底送水價檢討報告／經部：目前沒有水價調漲方案

台水董事長李嘉榮昨表示，台水財務來自水費收入，「水價若沒調整，將有很多問題」，盼能夠合理化調整，將在本月底向經濟部提交檢討方案，但這並非調漲方案。（資料照）

台水盼增用水級距 以符公平

〔記者林菁樺／台北報導〕外界關切水價已卅一年未調整，台水董事長李嘉榮昨表示，台水財務來自水費收入，「水價若沒調整，將有很多問題」，盼能夠合理化調整，將在本月底向經濟部提交檢討方案，但這並非調漲方案；他說，檢討報告將涉及水價結構，主要是第四級後再增二、三段數個級距，以符合用水公平正義，因先前已對用水大戶課徵耗水費，產生的競合問題也得要整合。

水價31年未調 盼思考合理性

李嘉榮昨在全國水會議上提到，台水需要龐大經費更新設備，但水公司財務還是來自水費的收入，而水價卅一年未調整，盼外界思考水價合理調整議題。

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他說，台水有降低漏水率計畫，今年起要執行八年、總經費高達八○七億元，其中的八十億元由中央公務預算補貼，分四年撥補，但剩下的經費得台水自行舉債，負擔利息將隨利率攀升，加上台電漲價、原物料成本上揚等，台水今年估虧五十九億元，若電價再調漲，虧損還會擴大，台水將面臨史上虧損最嚴重的一年。

李嘉榮表示，今年台水資本投資就要二百多億元，期盼水價要合理調整；將在三月底前送出「水價檢討報告」，但「這不是調整方案」。檢討報告涉及水價結構，將秉持照顧民生、減緩物價衝擊、級距增加等三原則考量，特別是早年沒有太多的產業用水，月用五十度以上到九千度都屬於同一費率，「這並不合理」，級距增多才符合公平正義。

用水大戶 已徵耗水費別再剝皮

相關人士表示，「級距增多」主要是針對產業等用水大戶，與先前已上路的「耗水費」將有競合問題，不能「一頭牛剝兩層皮」，若獲同意，耗水費與增級距應要再調整。

經濟部次長賴建信昨也說，「目前沒有水價調漲方案」，台水檢討報告包含供水效率、公司內部管理效能，並設法提升經營效能、設備效率，將客觀審視台水檢討報告。

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