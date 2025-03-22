金檢取代信用管制 央行鎖定4大面向

央行專案金檢鎖定四大部分，包含整體不動產貸款集中度、對十大建商的曝險、貸款成數是否超過法定上限與週轉金濫用情況。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行最新理監事會後並未推出新的房市信用管制措施，但央行總裁楊金龍表示將會加強專案金檢。據國銀高層透露，央行專案金檢鎖定四大部分，包含整體不動產貸款集中度、對十大建商的曝險、貸款成數是否超過法定上限與週轉金濫用情況，近期已有銀行挨罰。

瞄準不動產貸款集中度、貸款成數、對十大建商的曝險、週轉金運用

央行在第一季理監事會議後的報告中也揭露，央行近期金檢發現銀行缺失樣態，主要集中在貸款成數超過法定上限；另近年隨房市榮景，建築貸款用於週轉金擴增，且個人與不動產業週轉金貸款快速成長，央行也加強查核金融機構以週轉金貸款規避央行不動產貸款規範情形，並積極查核相關貸款的資金用途與流向，也發現三大缺失樣態。包括週轉金貸款用於購屋、購地，增貸週轉金以償還房貸，週轉金貸款以支付貸款本息等，這些都違反央行規範。

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楊金龍日前在理監事會後也指出，雖然不動產貸款集中度已從去年六月底高點三十七．六一％降至三十七．一二％，但還是太高，希望能進一步改善。

一位國銀高層表示，央行不止關切銀行不動產貸款集中度問題，對於國銀放款十大建商的曝險也要求分散，就是希望國銀放款不要集中在大型建商，而不管小建商；該高層分析，央行應該是擔心大建商槓桿太高的風險問題。

日前台灣銀行遭到央行開罰百萬元罰鍰，令各大行庫相當緊戒。據指出，台銀遭罰主要是豪宅貸款成數較低，但是承辦人員以當初買賣價未觸及豪宅紅線，給予較高貸款成數，即使複審時發現不對，追回超出的貸款成數，仍然挨罰，警示意味濃味。

某國銀高層說，這種情況特別容易發生在房價漲幅較高區域，可能三年前預售屋買賣價格並未觸及豪宅門檻（大台北地區七千萬元以上，新北地區六千萬元以上，非雙北地區四千萬元以上）；三年後，銀行鑑價或是實價登錄上的價格已經超過，此時就必須取其高，適用豪宅貸款成數只能給到三成。

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