AI續旺 2月外銷訂單年增31％

受惠資通訊、電子產品接單強勁，經濟部昨日公布今年2月外銷訂單金額為494.5億美元、年增31.1％，優於預期；展望第一季接單，也有望同創歷年次高。（中央社資料照）

前2月接單金額964億美元 歷年次高

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部昨日公布今年二月外銷訂單優於預期。因資通訊、電子產品接單強勁，加上國際手機新品上市、AI（人工智慧）需求強勁等，帶動終端消費品成長，二月訂單金額為四九四．五億美元、年增三十一．一％；前二月接單金額九六四．二億美元，寫下歷年次高，展望第一季接單，也有望同創歷年次高。

看好Q1接單有望同創次高

經濟部統計處長黃于玲表示，從各類接單貨品來看，電子、資通訊、光學器材乃至於機械產品等還是穩定成長；受春節因素影響，以前二月合併統計來看，電子產品三七三．五億美元、年增二十一．八％，創歷年同期新高。不過，基本金屬、塑橡膠製品、化學品等傳產貨品持續受到海外同業低價競爭影響，還是偏弱。

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至於川普關稅是否仍有提前拉貨潮？黃于玲解釋，廠商陸續都有反映，但也有少數廠商表示，先前已有拉貨，本月顯得相對較淡，關稅政策多少都有影響，效益會多大？需要長期觀察。

前2月海外生產比 5年新低

主要接單地區來看，美國前二月接單金額三二八．一億美元、東協一八四．九億美元，雙創歷史同期新高；黃于玲分析，美國係受惠新興科技強勁、AI帶動電子產品等成長，東協則有電子產品、運輸工具等表現亮眼。

前二月海外生產比降至四十五．一％，較去年同期下降二．九個百分點，創近五年新低；黃于玲解釋，主要還是因AI強勁、伺服器等相關產品多回到台灣生產所致。

統計處預估，三月接單金額為五二○億到五四○億美元，年增十．三％到十四．五％；第一季接單金額推估在一四八四億到一五○四億美元之間，年增十一．三％到十二．八％，接單表現有機會僅次於二○二二年的一七三一億美元。

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