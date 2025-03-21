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賴總統︰台美維護區域穩定 打造非紅供應鏈

2025/03/21 05:30

賴清德總統（左二）廿日出席台灣美國商會謝年飯，與美國商會理事長Dan Silver（右二）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）、阿拉斯加州州長Mike Dunleavy （右一）等舉杯致意。（記者張嘉明攝）賴清德總統（左二）廿日出席台灣美國商會謝年飯，與美國商會理事長Dan Silver（右二）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）、阿拉斯加州州長Mike Dunleavy （右一）等舉杯致意。（記者張嘉明攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕總統賴清德昨晚赴台灣美國商會謝年飯時表示，期盼美國商會持續支持儘速解決台美雙重課稅問題，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，進一步提升台美互惠互利的經貿夥伴關係；他並強調，維護區域及全球安全穩定，是台美經濟繁榮不可或缺的要素，相信只要齊心協力，就可以為彼此的國防產業、以及打造「非紅供應鏈」，帶來更多成就，並促進和平、穩定與繁榮。

盼儘速解決台美雙重課稅問題

賴總統說，美國現在是台灣主要投資來源國，去年美國來台投資金額占整體外來投資金額十一．五％；美國也已成為台灣最大的投資對象，去年台灣對美國的直接及間接投資，占整體對外投資比重四成以上。

9成美商願加碼投資台灣 證明台灣是理想經商環境

賴總統指出，美國商會今年初發表商業景氣調查，顯示美商對台灣市場的信心，樂見約八成美商會員看好台灣未來一年經濟前景，且有九成美商願在未來一年加碼投資台灣或維持規模，這都證明了台灣是適合經商的理想環境。

賴總統並表示，除了美國已躍居台商投資規模最大的國家，包括台積電四年前赴美國設廠，該案是美國最大的綠地工程外人投資案，環球晶也在德州設立全美最大的十二吋矽晶圓廠，都象徵台美的互惠共榮，美國要推動本土再工業化，鞏固高科技領導地位，成為世界AI中心，台灣就是不可或缺的夥伴。

將擴大採購美農工產品、天然氣

去年，台灣是美國第七大貿易夥伴，雙邊貿易總額成長二十四．二％。現在，台灣準備擴大對美採購，包括工業產品、農產品與天然氣，阿拉斯加天然氣品質好，運輸距離也近，不但符合台灣的需求、也支持能源安全。

賴總統還指出，台灣國防預算約占GDP二．五％，政府目標是達到三％以上，將持續推國防改革，強化台灣國防同時深化與美國等民主國家的合作，期待民主同盟齊心打造非紅供應鏈，守護區域和平，促進穩定與繁榮。

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