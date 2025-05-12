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中美削減關稅 全球股市飆漲、美股期指漲千點、科技晶片股飆升

2025/05/12 20:12

全球兩大經濟體貿易緊張局勢降溫，推動全球股市和美元走高。（彭博）全球兩大經濟體貿易緊張局勢降溫，推動全球股市和美元走高。（彭博）

首次上稿時間 18:46:49

更新上稿時間 20:12:00

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和中國在聯合聲明中表示，兩國週一同意在90天內大幅降低彼此進口產品的關稅。美國對中國進口商品徵收的關稅將從145%降至30%，而北京對美國商品徵收的關稅將從125%降至10%。全球兩大經濟體之間貿易緊張局勢的降溫，推動全球股市和美元走高，金價卻下跌。

受中美達成暫時削減互惠關稅協定的影響，美國股指期貨週一大幅走高，緩解了市場對貿易戰造成經濟損失的擔憂。

截至台北時間周一晚上7點50分，道瓊工業指數和標準普爾500指數期貨分別上漲約2.4%和3%，漲幅約1000點，那斯達克期貨飆漲4%。斯托克歐洲600指數上漲1%，香港恆生指數上漲3%。

在美國，輝達在向中國出口晶片方面仍面臨諸多限制，盤前交易中股價上漲約4%，而超微上漲了5%。博通和高通也上漲了約5%。

半導體供應鏈上的其他公司股價也出現上漲。邁威爾由於宏觀經濟的不確定性，該公司上週推遲原定的投資者日活動，盤前交易中股價飆升7.5%。英特爾在美國上市的股票盤前上漲約4%。

在歐洲，ASML製造最先進晶片所需關鍵機械的供應商，其股價早盤上漲4.5%。英飛凌也大幅上漲。

隨著中美兩大超級大國之間貿易協議細節的浮出水面，香港股市領漲區域，恆生指數飆升3.32%，恆生科技指數在最後一小時上漲5.96%。同時，中國滬深300指數上漲 1.16%，收在3890.60點。

基準Nifty50指數上漲 3.25%，而BSE Sensex指數上漲 3.12%。

日本基準日經225指數當日收盤上漲0.38%，至37644.26點；東證股價指數上漲0.31%，至2742.08 點。

韓國 Kospi指數上漲1.17%，收在2607.33點，小型股 Kosdaq指數上漲0.4%，收在725.40點。

澳洲基準S&P/ASX 200縮減漲幅，收盤持平於8233.50點。

美元兌歐元、日圓、英鎊匯率上漲，黃金價格下跌。10年期美國公債殖利率升至4.45%左右，而大多數主要加密貨幣都上漲。

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