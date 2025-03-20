朱立倫擋乾貯又要核電 曾文生︰公道嗎?

台電董事長曾文生指出，核二當初提早停機，台電是連選擇的機會都沒有，主因是朱立倫在新北市長任內不發乾貯執照。（資料照）

迫使核二提早停機 又以不運轉封殺撥補

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨主席朱立倫下令封殺二千億元預算撥補台電。台電董事長曾文生指出，核二當初提早停機，台電是連選擇的機會都沒有，主因是朱在新北市長任內不發乾貯執照，這次又由他下令封殺預算撥補，「這有公道嗎？」他也拿出核電近三年停機對電價實際影響四六六億元的數據，稱外界是「過度誇張影響性」。

曾文生攤開數據，我國三座核電廠自二○二二年起陸續停機，但核電的售電成本必須含輸配管銷費用，不是外界直接引用官網的發電成本；台電補充，這三年停機影響度數為七十一億度、一二八億度與一八三億度，影響金額為五十億、一四三億與二七三億元。

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曾文生直言，外界把核電停機對電價的影響性「過度誇張」；他也質疑朱立倫指出，核二廠一號機被迫提早五個月停機，關鍵因素是台電努力十幾年、仍拿不到乾貯執照，原因就是朱立倫任新北市長期間，不同意發放乾貯執照。

如今，朱立倫又下令封殺政府給台電的二千億元撥補，理由竟是「核電不用不運轉」，曾文生問︰這有公道嗎？對台電來說，「當初連選擇機會都沒有，這個指控對台電太不公平」。

談到電價與物價連動。他表示，央行總裁楊金龍某種程度已肯定，台電過去自行吸收成本對CPI（消費者物價指數）有抑低作用，台電已承擔政策任務，而政府只是事後要減輕國營事業台電的負擔，撥補當然是合理做法。

曾文生說，他還是希望國會支持，今年中央預算雖遭刪除，但也已經編列，最終還是會有歲計賸餘，不論是不是可以再追加，或尚有一筆追加預算尚未拍板，都盼能快點完成程序撥補台電。

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