晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

朱立倫擋乾貯又要核電 曾文生︰公道嗎?

2025/03/20 05:30

台電董事長曾文生指出，核二當初提早停機，台電是連選擇的機會都沒有，主因是朱立倫在新北市長任內不發乾貯執照。（資料照）台電董事長曾文生指出，核二當初提早停機，台電是連選擇的機會都沒有，主因是朱立倫在新北市長任內不發乾貯執照。（資料照）

迫使核二提早停機 又以不運轉封殺撥補

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨主席朱立倫下令封殺二千億元預算撥補台電。台電董事長曾文生指出，核二當初提早停機，台電是連選擇的機會都沒有，主因是朱在新北市長任內不發乾貯執照，這次又由他下令封殺預算撥補，「這有公道嗎？」他也拿出核電近三年停機對電價實際影響四六六億元的數據，稱外界是「過度誇張影響性」。

曾文生攤開數據，我國三座核電廠自二○二二年起陸續停機，但核電的售電成本必須含輸配管銷費用，不是外界直接引用官網的發電成本；台電補充，這三年停機影響度數為七十一億度、一二八億度與一八三億度，影響金額為五十億、一四三億與二七三億元。

曾文生直言，外界把核電停機對電價的影響性「過度誇張」；他也質疑朱立倫指出，核二廠一號機被迫提早五個月停機，關鍵因素是台電努力十幾年、仍拿不到乾貯執照，原因就是朱立倫任新北市長期間，不同意發放乾貯執照。

如今，朱立倫又下令封殺政府給台電的二千億元撥補，理由竟是「核電不用不運轉」，曾文生問︰這有公道嗎？對台電來說，「當初連選擇機會都沒有，這個指控對台電太不公平」。

談到電價與物價連動。他表示，央行總裁楊金龍某種程度已肯定，台電過去自行吸收成本對CPI（消費者物價指數）有抑低作用，台電已承擔政策任務，而政府只是事後要減輕國營事業台電的負擔，撥補當然是合理做法。

曾文生說，他還是希望國會支持，今年中央預算雖遭刪除，但也已經編列，最終還是會有歲計賸餘，不論是不是可以再追加，或尚有一筆追加預算尚未拍板，都盼能快點完成程序撥補台電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財