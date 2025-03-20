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美財長︰貿易夥伴將收到對等關稅數字

2025/03/20 05:30

美國財長貝森特表示，美國各貿易夥伴四月二日將收到對等關稅的「數字」，但如果他們減少貿易壁壘，有機會避開這個關稅。（路透資料照）美國財長貝森特表示，美國各貿易夥伴四月二日將收到對等關稅的「數字」，但如果他們減少貿易壁壘，有機會避開這個關稅。（路透資料照）

消除貿易壁壘 就能避開「關稅高牆」

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財長貝森特週二（十八日）表示，美國各貿易夥伴四月二日將收到對等關稅的「數字」，但如果他們減少貿易壁壘，有機會避開這個關稅；白宮官員隨後又指出，川普總統將如期於四月二日實施對等關稅。這些矛盾的說法，凸顯對等關稅的設定和執行方式仍在討論當中。

貝森特接受福斯新聞節目訪問表示，川普政府預計四月二日給各貿易夥伴一個對等關稅「數字」，這個數字代表各貿易夥伴自己的關稅稅率、非關稅壁壘、匯率操縱、不公平融資和勞力壓榨等；對一些國家而言，這個數字可能相當低，對其他國家而言，數字可能很高。

貝森特說，若各國停止開徵關稅和其他貿易壁壘，「我們也不會樹立關稅高牆」，在四月二日當天，他很樂觀有些對等關稅可能不用實施，因為一來有些協議已事先談好，再來是某些國家收到對等關稅數字後，將迅速與美國洽商把稅率談低。他強調，川普政府這麼做是為了保護美國的經濟、勞工和產業。

如期上路？ 白宮說法矛盾

其談話意味四月二日將公布的對等關稅可能延後執行，好讓一些國家有協商時間。但白宮官員表示，除非關稅和非關稅壁壘被剷平，對等關稅將如期實施；任何協議必須事先協商好，才能避開對等關稅。

這些矛盾的說法顯示，對等關稅的設定和執行方式過於複雜，川普政府官員仍在密集討論中。

美國貿易歷史學家爾文（Doug Irwin）指出，美國對約一．三萬件外國商品徵收個別關稅，並與近二百個國家有貿易往來，意味美國官員可能得檢視約二六○萬個別關稅稅率。這對負責執行這項關稅的美國貿易代表署（USTR）來說，形成巨大的挑戰，近日也傳出美國副總統范斯積極參與相關會議，討論如何執行對等關稅。

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