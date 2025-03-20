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認敗給台積 三星拚背水一戰

2025/03/20 05:30

三星電子共同執行長韓鐘熙表示，三星電子將尋求有意義的併購，以緩解投資人對公司業務成長的疑慮。（路透）三星電子共同執行長韓鐘熙表示，三星電子將尋求有意義的併購，以緩解投資人對公司業務成長的疑慮。（路透）

錯失AI熱潮 去年淪最差科技股

〔編譯盧永山／綜合報導〕台積電先進製程領先全球，幾乎通吃AI（人工智慧）訂單，南韓科技大廠三星電子共同執行長全永鉉（Jun Young-hyun）在年度股東會議上坦承，因未能搭上全球AI熱潮，使該公司成為去年表現最差的科技股之一；在股東拷問下，他表示考慮進行重大交易，以推動業務成長。

韓媒也報導，三星電子會長李在鎔日前向集團高管發表演說，稱三星正處於生死存亡關頭，要求高管背水一戰、深刻反思，用置之死地而後生的態度，應對AI時代挑戰。

先進記憶體晶片與晶圓代工領域都因AI熱潮而受益，但三星電子在這兩個領域都落後競爭對手，導致過去幾季面臨獲利疲軟和股價下跌；股東在會議中就此批評管理層，要求採取措施提振股價。

同時擔任半導體部門主管的全永鉉承諾要追趕上高頻寬記憶體（HBM）晶片的競賽，並就股價疲軟向股東道歉，「我們對市場趨勢解讀較晚，因此錯過了早期的市場。」

尋求有意義併購 推動業務成長

三星電子另一共同執行長韓鐘熙（Han Jong-hee）表示，做為提振股價舉措的一環，去年已向高階主管引進股票績效制度，明年擬將該制度擴大至員工。

週三三星電子股價收盤上漲一．六％，南韓綜合指數則上漲○．六％。去年三星電子股價崩跌約三分之一，並在去年十一月跌至四年來最低，促使該公司啟動十兆韓元（約二二六○億台幣）回購自家股票計畫；而競爭對手SK海力士去年股價大漲二十六％。

韓鐘熙在股東大會指出，由於主要經濟體的經濟政策充滿不確定性，今年將是艱難的一年，三星電子將尋求有意義的併購，以緩解投資人對公司業務成長的疑慮。

在內部會議上，三星電子坦承已失去優勢，在半導體領域尤其如此，該公司在HBM晶片方面落後SK海力士，晶圓代工領域的市占率也被台積電輾壓，在智慧手機市場的市占率則被蘋果和中國其他競爭對手蠶食。

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