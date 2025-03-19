財經青紅燈》美中對抗下的企業巨頭

台積電3月3日宣布加碼投資美國1000億美元，川普認為是關稅政策奏效，並稱台積電董事長魏哲家是「商界最受敬重的人之一」。（路透檔案照）

川普重返白宮後大打關稅戰，台積電3月3日宣布加碼投資美國1000億美元，川普認為是關稅政策奏效，並稱台積電董事長魏哲家是「商界最受敬重的人之一」；而香港首富李嘉誠旗下長江和記實業，3月初宣布以228億美元向貝萊德（BlackRock）等美資財團出售43座港口的營運權，包括巴拿馬2個關鍵港口。顯然，美中對抗加劇下，跨國企業巨頭面臨選邊站的抉擇，至於要選哪一邊？從企業巨頭的動作來看，答案已呼之欲出。

對於台積電加碼投資美國1000億美元，總統賴清德與魏哲家6日共同召開記者會說明，魏哲家表示，美國生產線到明年已經全滿，2027年要蓋的生產線也已被訂，擴大美國投資是為滿足客戶需求，美國投資計畫不會影響台灣投資，在台灣要蓋11條產線還是不夠。儘管如此，川普上任1個半月，台積電就做成加碼投資1000億美元的重大決策，近日還被川普口頭增加到2000億美元，若說沒有政治壓力，恐怕沒有人會相信。

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另，美國國務卿魯比歐2月初與巴拿馬總統穆里諾會面，魯比歐警告，巴拿馬若不能改變中國對巴拿馬運河的影響，美國將採取必要行動；穆里諾隨即宣布退出中國「一帶一路」計畫。緊接著，長江和記3月初宣布以228億美元代價，向貝萊德等出售分散在23個國家、共43座港口的營運權，包括巴拿馬2大關鍵港口的90%權益，川普大讚該交易是「美國收回巴拿馬運河的象徵」。

儘管長江和記強調該交易純屬商業性質、無關政治，但消息曝光後，中媒砲轟李嘉誠選擇與美國政客共舞，將「背上歷史罵名」；中國國務院港澳辦更質疑該交易「助紂為虐」。然而，在川普政府施壓及中共監管壓力下，香港首富似乎選擇屈服於前者，畢竟，長江和記只有12%收入來自中港業務，其餘大部分來自歐、美、澳，加上美中貿易戰1.0的前車之鑑，從商業利益來看，其實不難抉擇。（鄭琪芳）

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