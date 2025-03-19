盤勢分析》觀望黃仁勳演說 創蛇年最低量

美股持續反彈，台積電昨順利上演開盤秒填息。（資料照）

美股持續反彈，台積電（2330）昨順利上演開盤秒填息，聯發科（2454）股價也強彈，BBU（備援電源模組）族群吸引買盤搶進，加權指數收復年線，一掃連日開高走低的窘境，但市場觀望輝達GTC大會與美國聯準會利率決策會議，追價意願低落，成交量創蛇年以來新低量，加權指數終場上漲153.04點，收在22271.67點，成交量僅2828億元。

三大法人昨合計買超約23.8億元，其中外資賣超46億元、投信大買108億元、自營商賣超38.1億元；外資台指期淨空單小減362口，累積外資期貨淨空單約3.92萬口。

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啟發投顧副總容逸燊指出，台股昨上漲量縮，市場等待黃仁勳演說以及聯準會主席鮑爾對於通膨與降息的最新看法，本週同時也是台指期結算與美股四巫日的結算，持續注意結算過後外資期貨淨空單水位；若烏俄戰爭結束，或聯準會鬆口比較積極降息，有望是這波空方最後尾聲，關鍵轉折可能出現在4月初，也就是對等關稅確定後，有機會利空出盡。

群益期貨分析，黃仁勳即將在GTC大會發表演說，目前市場聚焦該發表內容，短線台股續多空拉鋸，呈現量縮格局，但在台積電千元關卡無法站回下，台股的反彈仍可以悲觀操作。（記者卓怡君）

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