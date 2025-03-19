致力耕耘電力商機 大同赴美建置電廠 東元切入綠電買賣

大同總經理沈柏延表示，今年電力事業聚焦海外，目標成長20%，整體業績拚達157億元。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）、老牌家電廠大同（2371）近年都致力耕耘電力商機。東元總經理范炘昨表示，旗下智慧節能方案瞄準大型電子製造業，已有數百家客戶，儲能系統、太陽能發電廠也都維持成長；大同總經理沈柏延則表示，今年電力事業聚焦海外市場，目標成長20%，整體業績拚達157億元。

智慧城市展推方案 協助企業創、儲能

智慧城市展昨開展，東元推出包含能源診斷、節能、能源管理系統（EMS）等整合型服務產品「能源服務ESCO」；大同則展出AI賦能、創新能源服務、工商業智慧節能等六大解決方案，兩公司方案都是協助企業節能與創、儲能。

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范炘表示，東元在虛擬電廠、儲能系統等領域都持續推進，不過虛擬電廠仍在強化企業認識度，儲能系統預計明年貢獻營收，太陽能則以中小型案場建置為主，今年預計成長50%，目前智慧節能方案推展較快，已有PCB、伺服器機殼廠等逾百家客戶。

范炘說，東元也欲切入綠電買賣領域，最快3月底或4月可望取得售電執照，未來東元不只是節能與創能，也可搭配綠電售電，給客戶一條龍服務。

沈柏延則指出，大同電力事業群目前仍以台灣占營收比重多數，不過積極拓展美國、日本與東南亞商機，除在日本接獲智慧電表訂單，美國的變壓器與馬達業務也相當順暢，尤其受惠資料中心的基礎建設投資、需求有望持續增長，正洽談美國奧勒岡州的電廠建置案，已敲定4500畝土地。

沈柏延表示，電力事業群獲利表現佳，今年會加速衝刺海外市場，海外業績目標成長20%，電力事業整體業績也目標成長20%、拚達157億元；至於新能源領域，大同將聚焦表後儲能、家用儲能市場。

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