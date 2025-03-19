晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

致力耕耘電力商機 大同赴美建置電廠 東元切入綠電買賣

2025/03/19 05:30

大同總經理沈柏延表示，今年電力事業聚焦海外，目標成長20%，整體業績拚達157億元。（記者歐宇祥攝）大同總經理沈柏延表示，今年電力事業聚焦海外，目標成長20%，整體業績拚達157億元。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）、老牌家電廠大同（2371）近年都致力耕耘電力商機。東元總經理范炘昨表示，旗下智慧節能方案瞄準大型電子製造業，已有數百家客戶，儲能系統、太陽能發電廠也都維持成長；大同總經理沈柏延則表示，今年電力事業聚焦海外市場，目標成長20%，整體業績拚達157億元。

智慧城市展推方案 協助企業創、儲能

智慧城市展昨開展，東元推出包含能源診斷、節能、能源管理系統（EMS）等整合型服務產品「能源服務ESCO」；大同則展出AI賦能、創新能源服務、工商業智慧節能等六大解決方案，兩公司方案都是協助企業節能與創、儲能。

范炘表示，東元在虛擬電廠、儲能系統等領域都持續推進，不過虛擬電廠仍在強化企業認識度，儲能系統預計明年貢獻營收，太陽能則以中小型案場建置為主，今年預計成長50%，目前智慧節能方案推展較快，已有PCB、伺服器機殼廠等逾百家客戶。

范炘說，東元也欲切入綠電買賣領域，最快3月底或4月可望取得售電執照，未來東元不只是節能與創能，也可搭配綠電售電，給客戶一條龍服務。

沈柏延則指出，大同電力事業群目前仍以台灣占營收比重多數，不過積極拓展美國、日本與東南亞商機，除在日本接獲智慧電表訂單，美國的變壓器與馬達業務也相當順暢，尤其受惠資料中心的基礎建設投資、需求有望持續增長，正洽談美國奧勒岡州的電廠建置案，已敲定4500畝土地。

沈柏延表示，電力事業群獲利表現佳，今年會加速衝刺海外市場，海外業績目標成長20%，電力事業整體業績也目標成長20%、拚達157億元；至於新能源領域，大同將聚焦表後儲能、家用儲能市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財