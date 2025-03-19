Q2盤價開平高盤 中鋼擬對電磁鋼提貿易救濟

中鋼昨天開出4月與第二季盤價，產品有平盤或每公噸漲500至600元不等。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕受到美國鋼鋁關稅政策影響，歐美鋼價堅挺，亞洲鋼市則溫和上漲，中鋼（2002）昨天開出4月與第二季盤價，產品有平盤或每公噸漲500至600元不等；中鋼先前防堵中國低價傾銷的「熱軋」鋼品，財政部已正式展開調查，中鋼董事長黃建智提到，「電磁鋼」有價量異常狀況，會考慮再提貿易救濟措施。

美國鋼鋁關稅影響 漲勢明確

中鋼指出，美國232條款對所有國家鋼鋁產品一律課徵25%關稅，美國鋼價自2月中後已走揚近3成，鋼廠熱軋出廠價已突破每公噸1000美元、漲勢明確；歐洲4月起實施鋼鐵防衛案新制，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，也推升歐洲鋼價。

請繼續往下閱讀...

亞洲鋼市部分，中國寶鋼、鞍本4月平板類開平盤，越南台塑河靜新盤價熱軋每公噸上漲20美元，越南和發等也調整，黃建智認為，「鋼市有持續加溫跡象」；原物料行情方面，目前鐵礦砂價格持平在每公噸100到105美元，煤礦價格則在175到185美元區間盤整。

為強化防堵中國低價鋼品，中鋼已針對中國產製進口熱軋提反傾銷，財政部關務署本月中也正式立案展開調查。中鋼指出，電磁鋼等也有傾銷之虞，會採取貿易救濟；黃建智說，已觀察一段時間，確實量增價跌有異常狀況，已干擾市場。

黃建智表示，考量市場「平穩向上」，各地各產品銷售狀況不同，但第一季將內銷拉高、外銷比重調低，接單優於預期，而第二季為傳統旺季，表現應可比第一季好，但第三季會受雨季、淡季影響，也要觀察川普關稅政策實際影響。

中鋼4月月盤及第二季季盤產品以平高盤開出，月盤產品冷軋鋼捲、熱軋鋼板、鋼捲每公噸調漲500元、熱軋鋼捲漲600元，其餘平盤；季盤部分，熱軋鋼板、鋼捲與冷軋鋼捲每公噸漲500元、棒線漲600元，其餘開平盤。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法