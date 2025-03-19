書劍集》日美央行的升降息

美國去年的經濟表現遠優於預期，物價年增率也大幅滑落，可是還距聯準會目標有一小段距離，但美國總統川普以提高關稅做為談判武器，可能促使通膨再起，考驗聯準會利率決策。（路透檔案照）

◎歐陽書劍

日本與美國央行將分別公布二○二五年第一季最後一次貨幣政策會議的升降息決策，二國國內經濟狀況雖然差異甚大，受國際環境的影響也有不同，但可能都會先暫時觀望，政策利率並不急著再調整。

走過二○二二年的高通膨震撼，許多國家的物價漲幅雖未下降到央行的目標值，但歐美主要央行都將目光移向經濟表現，且因擔心勞動市場受到高利率衝擊，而陸續降息。歐洲央行（ECB）三月初即使因能源價格未明顯走低等理由，較前次預測微幅上修了二○二五年的物價上漲率至二．三％，但其貨幣政策會議仍再下調政策利率一碼；從二○二四年第三季迄今，歐元區已連續六次降息，合計達一．五個百分點。

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歐洲央行的通膨預測，除了考慮能源價格的基期效應，也納入更嚴格的碳排放交易成本，認為通膨率到明年才有機會達到二％的目標值；不過，仍因為經濟接近停滯，不得不再降息因應。

日本的情況雖與歐元區不同，但也有部分類似。接近三年來，日本的通膨率雖多超過二％的央行目標值，但因失落三十年的經濟停滯「根深柢固」，升息決策相當謹慎；走走停停，一再觀望。

根據日本統計局二月底公布的資料，二○二五年一月的消費者物價指數年增率（CPI）是二年來的高點，達到四．○％，不少人認為日本央行可能會再調高政策利率壓制通膨；不過，因此次CPI的上漲主要是波動性較大的新鮮蔬果及能源價格提高所致，且統計顯示物價上漲的項目並未明顯增加，央行對升息應該會有遲疑。

對日本央行來說，原油價格近日雖相對平穩，但天然氣價格走高，移入性通膨壓力仍大，最好的狀況是既不打壓國內經濟，將政策利率維持在低點，又能藉日圓維持一定強勢，使進口品的價格下降，讓長期等待復甦的景氣，可以持續暢旺；可能的策略應是提高升息預期，讓資金回流，卻又不需要大幅升息。這應可從央行會議後的記者會看出一二。

美國又是另一狀況。美國去年的經濟表現遠優於預期，而物價年增率雖從二○二二年的高點大幅下滑，可是還距聯準會目標有一小段距離，且一年來降速趨緩，今年一月的個人消費支出物價指數（PCE）年增率還在二．五％，二月的CPI年增率仍為二．八％；目前可以說暫無降息壓力，也無升息空間。

過去幾年國際經貿結構再調整，可是各國經濟仍互相影響，美國仍是領頭羊。美國總統川普以提高關稅做為談判武器，可能促使通膨再起，可是他希望藉解決地緣政治衝突及國內增產原油，以壓低能源價格，進而帶動整體物價走跌；是否有效？還待時間驗證。

包括台灣在內，各國央行除依現況調整政策利率外，都面臨了川普變數，即使還難納入決策考量，但必須保持一定的政策調整空間。有時候，一動，確實不如一靜。

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