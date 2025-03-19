水價擬採累進定價 拚基本維生用水不調整

推動合理水價，台水研議方向包括增列用水度數級距，透過累進式定價拉大分段差價，並盡量維持基本維生用水水價不調整。（示意圖，資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕推動合理水價，台水最晚須在四月初向經濟部提交水價結構檢討報告。據悉，台水研議方向包括增列用水度數級距，透過累進式定價拉大分段差價，並盡量維持基本維生用水水價不調整。

全球第三低 每賣1度虧2.45元

台灣水價排名世界第三低，已三十一年未能合理調整，目前每賣一度水就虧二．四五元，也造成台水自有資金不足；因台水同時推動降低漏水率、增建全台備援管線等工程，多靠台水自行舉債，財務雪上加霜。

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考量四月電價預期將調漲，台水有抽水機、淨水設備等每天運作的動力費，勢必增加支出，加上舉債借款利息節節攀升，都會加重台水財務負擔，台水去年已虧損約三十九．五億元，預期今年將再虧損約五十九．三億元。

台水副總經理武經文指出，台水今年要啟動降低漏水率二期計畫，包括汰換老舊管線等，該計畫為期八年，總經費八○八億元，其中公務預算僅八十億元，剩餘近七三○億元都要靠台水自行籌措，幾乎都得靠借貸。

增列用水度數級距 拉大分段差價

武經文表示，台水在期限內要提出的是水價檢討報告、非調價方案，現談及調漲水價尚言之過早。水價檢討基本原則是不影響民眾基本維生用水權益，維持低費率，以避免造成物價波動，同時達成合理水價也促進節水，讓台水能永續營運，得以持續投入供水穩定工程。

武經文說，目前水價結構檢討報告仍在公司內部研討，尚未送出水公司大門，增加級距、維持民生維生用水不調整確實是研議方向，但目前仍未定案。

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