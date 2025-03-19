水電將雙漲？ 卓揆：首重民生穩定

針對水電是否調漲議題，行政院長卓榮泰昨在立院強調，政府會非常審慎觀察民生穩定。左為經濟部長郭智輝。 （記者廖振輝攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣水價三十一年未調整，台水公司預計本月底提出檢討報告，「水電雙漲」與否備受關注。對此，行政院長卓榮泰昨在立院強調，除鼓勵大家節約水資源，也要反映每一度水的處理成本，仍在考慮合理調整，政府會非常審慎觀察民生穩定。

立法院昨繼續進行施政總質詢，對於立委關切若水電雙漲，恐衝擊民眾生活；卓揆答覆說，電價審議委員會將蒐集各方資料，包括社會、民生、台電財務狀況，這要考量成本反映、市場和民生穩定、使用者付費，以及提倡節約能源等原則；但目前電價如何調整，他尚未看到任何報告，也沒有任何討論。

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水價考慮合理調整 但時機未定

卓揆指出，水價三十一年來沒有調過，現在水價非常低，一方面鼓勵大家節約珍惜水資源，另方面反映現在每一度水的處理成本，合理的調整是在考慮當中，但時機還沒有決定；他說，政府當然希望能降低衝擊、平衡一點，在整個年度中不要一次造成大家在心理上及財務上的負擔，否則這樣不太好。

至於民生費用調漲是否會導致經濟部長郭智輝「畢業」？卓榮泰回應，政府會非常審慎觀察民生穩定，期待郭智輝不只是水電部長，而是掌握國家經濟的經濟部長，這才是其正職。

郭智輝則說明，台水要維持讓民眾喝好水，這有很多成本增加的問題，包括要更新老舊水管等，目前水價確實是偏低，故希望立院能同意調整價格。

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