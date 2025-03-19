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電價會前會登場 聚焦民生用電漲幅

2025/03/19 05:30

首場電價審議委員會會前會昨起登場，共將舉行四場。台電為避免虧損擴大，此次民生、產業傾向「全部調整」，平均幅度估約六到八％。（中央社資料照）首場電價審議委員會會前會昨起登場，共將舉行四場。台電為避免虧損擴大，此次民生、產業傾向「全部調整」，平均幅度估約六到八％。（中央社資料照）

台電傾向民生、產業「全部調整」 平均幅度估6～8％

〔記者林菁樺／台北報導〕首場電價審議委員會會前會昨起登場，共將舉行四場，由台電向電價審議委員等相關單位報告。據悉，台電為了今年虧損不持續擴大，此次民生、產業傾向「全部調整」，平均幅度估約六到八％，而三三○度以下、九百多萬戶，台電爭取回到二十年前水準，漲幅恐逾二成，預料將是委員關切重點。

330度以下用戶電價 爭取重返2004年水準

台電在首場會前會提出外購電力、自發電力等成本，及燃料走勢、財務狀況等說明；目前電價審議會確切日期尚未敲定，但依照往例，越難調整就越晚召開，外界推測落在本月二十八日召開機率最高，而台電只能週末加班，依電價審議會結果，趕在四月一日正式公告新費率。

空屋電價「底度」調到40度 可挹注6億元

目前確定台電提報版本，以今年「累虧不再擴大」為基礎，爭取要四五○到五○○億元才能打平。首要是爭取空屋「底度」改革，將於此次審議會正式提報，盼能由二十度調高到四十度，挹注近六億元電費收入。

其次，多年來只有微調的民生電價，台電力爭回歸至少二十年前水準，即一二○度以下與一二一到三三○度都應「適度」調漲，若要「回到」二○○四年水準，每度差額約○．三到○．四元，最高漲幅恐達二十五％（一二○度以下每度從一．六八元調高至二．一元）；但這兩段分別有三八二萬與五二六萬戶，合計高達九○八萬，占整體用戶六成以上，預料將有一番拉鋸。

產業電價已漲四波 此次估調2到3％

而三三○度以上的四段民生電價，也將做調整，只是幅度會小於前面二段。產業電價部分，秉持用多漲多精神，產業電價先前已漲了四波，但因用電占比過半，「產業是一定要調」，否則台電電費收入難有明顯挹注；但我國產業單價四．二九元已近逼韓國產業電價四．六元，此標準被視為我國產業單價天花板，才能維持競爭力，因此漲幅估計有限、約二到三％。

至於先前產業用電衰退、漲幅減半部分，雖會持續檢討，但僅半導體產業景氣獨強，目前尚難取消、恢復到正常漲幅。

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