酷澎出席玉山論壇 分享創新引領未來商務

Coupang酷澎首度受邀出席玉山論壇，於會中與政府高層及產業領袖進行廣泛交流；左三為Coupang酷澎環安衛暨企業永續副總裁Ryan Brown。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美國科技公司Coupang酷澎受邀參加由外交部及台灣亞洲交流基金會主辦的第八屆玉山論壇，分享透過尖端創新塑造未來商務。自二○一七年以來，玉山論壇是亞太地區交流對話的重要平台，聚集全球政商領袖與學者專家，促進跨部門合作，為區域經濟發展、技術創新與人文交流的基石。

Coupang酷澎總部位於美國西雅圖，具備強大的創新能力，以及對先進科技的不懈追求。Coupang酷澎為美國財星二○○強的科技公司，全球業務遍及十四個地區，擁有超過九萬五○○○名員工。二○二四年Coupang酷澎實現了近一兆新台幣的年銷售額，創下新紀錄。

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Coupang酷澎環安衛暨企業永續副總裁Ryan Brown表示：「科技創新是我們的DNA；我們投入數十億美元於端到端的科技及物流基礎設施中，為顧客創造令人驚豔的購物體驗。台灣政府致力打造台灣成為AI島的政策承諾，與Coupang酷澎的目標高度一致；我們相信，通過持續的投資及科技創新，Coupang酷澎將協助台灣推動未來商務發展。」

Coupang酷澎積極回應政府打造台灣成為AI島的政策承諾，致力透過科技創新與持續投資，培育在地人才，發展未來商務。Coupang酷澎此次受邀出席玉山論壇，標誌著其在科技創新引領未來商務旅程中的重要里程碑；Coupang酷澎持續擴展在台業務，致力於透過智慧物流和外國投資，持續提升顧客體驗，推動在地經濟成長。

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