川普對等關稅排除分級 採個別實施

知情人士說，美國副總統范斯（右）最近幾週已在川普貿易議程中扮演更重要角色，並主持一些政策討論，聚焦於如何制定一種更全面的關稅政策。（法新社資料照）

副總統范斯銜命主持討論 制定更全面的關稅政策

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，針對如何兌現總統川普的承諾，於四月二日起，對美國數百個貿易夥伴徵收對等關稅的問題，美國官員曾提議把這些貿易夥伴分別劃入三個關稅等級，來簡化對等關稅稅率的複雜任務；但該提議已被排除，相關會議如今聚焦於如何制定一種更全面的關稅政策，既能實現川普的目標，又具有更大的靈活性。

知情人士透露，川普政府官員已討論了多個方案，十三日的會議曾提議把貿易夥伴分別劃入低檔、中檔和高檔稅率的簡化方案；但隔日此方案遭否決，官員們更傾向於針對每個貿易夥伴實施個別化稅率，並討論如何確定關稅稅率。

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川普已多次表示，對等關稅意味「他們對我們徵收多少，我們將對他們徵收多少」。但這是一項艱鉅的任務，官員們將被迫為全球數百個與美國有貿易往來的國家和地區制定不同的關稅稅率，且對等關稅計畫並不包括川普發動的其他關稅威脅，如對加拿大和墨西哥輸美商品徵收二十五％關稅，以及對進口鋼鋁徵收二十五％關稅。

《華爾街日報》先前報導，針對每個貿易夥伴的關稅和非關稅壁壘制定不同的對等關稅，可能需要六個月或更長的時間。

知情人士說，副總統范斯最近幾週已在川普貿易議程中扮演更重要角色，並主持一些政策討論，這些會議聚焦於如何制定一種更全面的關稅政策，既能實現川普的目標，又具有更大的靈活性。一名參與討論的官員表示，對等關稅將會推進，目標是要弄清楚徵收機制如何運作，以及如何頂住法律挑戰。

川普已經表明，對等關稅將於四月二日推出，同時還將對汽車、半導體和製藥等數個行業加徵二十五％關稅。

OECD降美今年成長率至2.2％

在川普的關稅威脅下，經濟合作暨發展組織（OECD）調降今、明兩年美國和全球經濟成長預估，因相關措施恐導致貿易緊張升高。今、明兩年全球成長率將由去年十二月預估的各三．三％，分別降至三．一％和三％，美國則由二．四％和二．一％分別降至二．二％和一．六％。

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