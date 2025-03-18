財經青紅燈》超微又不是傻瓜

超微曾經被英特爾打趴，2017年在台積電協助製造下，推出Ryzen系列CPU，因性價比高，逐漸搶得市場。現在要超微一起去救英特爾最大的包袱代工事業，我若是超微股東，當然不同意。（路透檔案照）

上週一條外電報導，大概又嚇壞所有台積電（2330）股東，報導指稱，台積電將組隊，揪輝達、超微、博通、高通等國際IC設計大廠成立合資公司，接手英特爾的製造部門，由台積電負責營運，但台積電持股不會超過50%。

對台積電來說，牽扯英特爾代工事業一事，就像「陰魂不散」，沒多久就被點名一次，這次還點到多家現在英特爾的競爭對手要一起救英特爾，就常理判斷，這樣的事情很難發生。

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以超微來說，長期跟英特爾屬於競爭關係，兩家公司在CPU（中央處理器）領域你來我往，超微曾經被英特爾打趴，2017年在台積電協助製造下，推出Ryzen系列CPU，因性價比高，逐漸搶得市場，現在市占率已回升到約23%，這是超微股價這幾年能大翻身的主因，但現在要超微一起去救英特爾最大的包袱代工事業，我若是超微股東，當然不同意，不趁英特爾此時因製造問題一蹶不振去搶它的市場，還去救它，根本違反基本商業道理。

輝達情況也一樣，只是輝達在AI晶片、GPU（繪圖處理器）領域遙遙領先英特爾，但英特爾這幾年也全力發展AI晶片，同樣也因被製造事業拖累，英特爾在這些領域追趕輝達追得相當辛苦，所以輝達有可能幫助潛在的競爭對手，來侵蝕自己公司的利益嗎？

況且台積電已經要到美國擴大投資，川普需要AI晶片在美國生產的原則也達成其目的，超微、輝達委託台積電美國廠生產就好，幹嘛需要英特爾的廠幫忙生產，而且成本肯定比台積電貴、服務也沒有台積電好，去救英特爾是多此一舉。

輝達、超微只要不是傻瓜，就不會做這一種事，台積電的情況也一樣，所以大家在各自領域安身立命、也各自努力，揪團救英特爾就讓它繼續留在傳言裡，不用太當一回事！（陳永吉）

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