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盤勢分析》反彈量縮 低接不追高

2025/03/18 05:30

台北股市昨日開高震盪，早盤一度揚338點，隨後逐步收復，尾盤跌幅低，終場加權指數上漲150.58點，收於22,118.63點。（中央社）台北股市昨日開高震盪，早盤一度揚338點，隨後逐步收復，尾盤跌幅低，終場加權指數上漲150.58點，收於22,118.63點。（中央社）

美股上週五全面反彈，但台股反攻依舊相對受阻，昨日早盤在台積電（2330）帶領下一度大漲逾300點，市場期待輝達GTC大會為AI概念股注入強心針，可惜美股盤後期指下跌，市場對川普關稅疑慮未除，賣壓再度出籠，台積電午盤過後漲幅收斂，但航運、塑膠、綠能等傳產族群吸引買盤，加權指數終場上漲150.58點，收在22118.63點，年線得而復失，成交量僅約3104億元。

三大法人昨合計賣超72.4億元，其中外資賣超103億元、投信買超76.1億元、自營商賣超45.5億元；外資台指期淨空單減少2315口，累積外資台指期淨空單約3.95萬口。

群益期貨分析，台股昨日震盪收紅，早盤開盤後便一路區間整理，終場以小漲作收，成交金額縮減至3104億，目前在外資賣壓持續籠罩下，台股多空在22000點關卡上下拉鋸，短線在3月11日空方缺口無法突破下，台股的反彈仍可以悲觀操作。

統一證券指出，上週五美國科技股強彈，本週輝達GTC大會登場，AI題材有望聚焦，加權指數週線出現連3黑，技術面進入超跌段，尚未轉強，操作上建議低接不追高，並嚴控持股比例。

（記者卓怡君）

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