造紙業／華紙：今年復甦不明 永豐餘：首季需求弱

華紙昨日舉辦法說會。圖右為總經理陳瑞和。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘投控（1907）與旗下林漿紙大廠華紙（1905）昨日同步召開法說會，其中華紙因去年下半年原物料價格波動大、市場需求不振，導致去年續虧，每股稅後虧損0.23元；而永豐餘則因越南紙器、RFID電子標籤等需求增長挹注營收，每股稅後盈餘（EPS）0.98元。

展望未來，華紙總經理陳瑞和指出，今年營運需看市場復甦狀況、原物料價格變化，美國關稅政策對木片、長短纖等原物料價格影響尤需審慎觀察，上半年力拚優於去年第四季。

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永豐餘則受惠越南紙器、消費品、特殊應材及RFID電子標籤需求增加，營運持穩，去年EPS0.98元，每股擬配發現金股利0.8元。永豐餘總經理駱秉正表示，目前下游客戶需求弱、市場消費力道不振，第一季工紙市場將延續第四季低迷狀況，售價恐會持續下滑。

不過，永豐餘集團各事業體近期持續耕耘永續轉型商機，永豐餘除工紙新屋廠完成智慧電網示範場域，也與其新能源子公司永餘智能強攻儲能商機，華紙則開發綠能商機，近日公告斥資30億元投資花蓮廠生質能發電設施，強化自有廠區的能源效率。

永餘智能總經理陳貽評表示，今年聚焦虛擬電廠、綠電交易2大商機，儘管短期內營收貢獻不顯著，不過待2027年至2030年市場需求爆發，就會迎接大成長。

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