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去年獲利創新高／股票未實現獲利700億 富邦金審慎樂觀看股市

2025/03/18 05:30

富邦金控昨舉行法說會，總經理韓蔚廷表示，股利配發一定會反映獲利的成長。（富邦金提供）富邦金控昨舉行法說會，總經理韓蔚廷表示，股利配發一定會反映獲利的成長。（富邦金提供）

EPS10.77元

連16年居金控業獲利王

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金2024年稅後盈餘1508.2億元，創金控業史上新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）10.77元，連續16年穩居台灣金控業獲利之首。總經理韓蔚廷表示，股利配發一定會反映獲利的成長，也如同前2年，現金與股票股利都會考量。

「股利配發會反映獲利成長」

富邦金控昨舉行法說會，截至2024年底，富邦金控總資產逾12兆元，年成長8.7%，淨值9511億元，年增18.5%，普通股每股淨值62.58元。截至今年2月底，股票未實現獲利部位還有約700億元，看股市審慎樂觀。

富邦人壽執行副總董采苓指出，富邦人壽的合約服務邊際（CSM）已達600億元，接軌後也期望以每年2位數成長。她表示，今年仍會積極銷售分紅保單，一方面提供保戶多一種商品選擇，另一方面則是準備明年的IFRS及ICS接軌，因為分紅保單對資本要求較小，整個資產風險的控管也相對較佳。去年分紅保單對富邦人壽新契約保費貢獻60%，對CSM貢獻度則略少於50%。

談到近期金融業的併購，韓蔚廷表示，產業整合規模放大，對金融業風險承擔、對外擴增、累積實力都是好事，因此他樂觀看待。至於富邦金下一個併購標的，韓蔚廷說，對整體營運有中長期幫助和綜效都會考量，不限定在特定次產業。

但他也提到，以市占率來說，富邦金在保險業的市占比較大，最低是銀行，因為銀行是台灣金融業最分散的市場。而在併購日盛銀行後，北富銀已有足夠的分行執照，而且已往中南部遷移據點，因此不會再為增加分行而併購，而會朝客戶互補、爭取優質人才兩大面向物色併購對象。

韓蔚廷指出，雖然富邦金在保險業的市占較大，非保險業若有好的投資標的，也能讓富邦金有更均衡的發展，但並非表示不會作保險的併購，而且併購的機會不會只看台灣，歐美也不排除，但重點還是亞洲市場。

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