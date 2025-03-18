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留財引資提升金融競爭力 亞資中心高雄專區 下月開放申請

2025/03/18 05:30

亞洲資產管理中心選定高雄專區試辦，下月一日將開放金融機構遞件申請，七月正式營運。圖為去年12月首波金融業者簽署合作備忘錄。（資料照，高雄市府提供）亞洲資產管理中心選定高雄專區試辦，下月一日將開放金融機構遞件申請，七月正式營運。圖為去年12月首波金融業者簽署合作備忘錄。（資料照，高雄市府提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕自前總統李登輝一九九五年規劃「亞太營運中心」以來，多任總統都曾提出推動亞洲資產管理中心，但多無疾而終；賴政府就任後，行政院經發會去年七月拍板「亞洲資產管理中心計畫」，選定高雄專區試辦，下月一日將開放金融機構遞件申請，七月正式營運。

台灣財管規模 拚翻倍至60兆元

打造台灣成為亞洲資產管理中心是賴總統競選政見之一，上任後行政院即著手推動，喊出「兩年有感、四年有變、六年有成」，要讓台灣的財管規模在二○三○年翻倍至六十兆元，並選定高雄先行試辦。

官員表示，三月初已公告修正「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，月底前將發布亞資中心試辦作業原則，下月一日起開放金融機構遞件申請，七月正式營運；高雄專區試辦成果觀察期約半年至一年，若成效不錯，將研議修法或規定，讓試辦業務正式落地。

13家國銀可申請 7月正式營運

官員解釋，高雄專區將開放獲准開辦高資產業務的銀行業者試辦，目前國銀共有十三家可申請，試辦的業務包括國際金融業務、高資產客戶業務與跨境金融服務。

至於專區範圍，高雄市府已同意從原訂的高雄港埠旅運大樓和新創大樓，向外擴大至前金區、苓雅區、前鎮區、鹽埕區等區域，讓國銀進駐特區的方式更有彈性。

亞太營運中心、金融中心喊了三十年，如今終於具體推動，官員強調，以前沒有特區概念，這次參考與台灣產業金融環境類似的日本，結合地方以專區試辦；但這僅是亞資中心的一項子計畫，政府未來會持續透過法規鬆綁、推出各式金融商品，進一步留財引資。

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