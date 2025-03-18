美歐關稅戰 衝擊逾313兆元雙方貿易

上週川普對全球鋼鋁進口課徵二十五％關稅，並威脅對歐洲汽車與其他產品課徵二十五％關稅、對醫藥等產品課徵產業關稅與對等關稅。（美聯社資料照）

歐盟美商會︰跨大西洋投資恐縮手 規模恐逾商品的3倍

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐盟美國商會發布報告指出，美國與歐洲之間升高的貿易戰，將威脅雙方價值九．五兆美元（約三一三．四兆台幣）的商業關係；除了被直接課稅的產品銷售，也衝擊跨大西洋的投資，而該規模是商品銷售逾三倍之多。

報告表示，包括英國在內的美歐雙邊商品貿易去年達一．三兆美元歷史高點，服務貿易則超過七五○○億美元。然而，在大西洋彼端投資的公司，其銷售額更高，估計去年歐洲企業美國子公司的銷售超過三．五兆美元，而美國企業歐洲子公司的銷售超過四兆美元。

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《華爾街日報》報導，歐盟美國商會執行長洛漢（Malte Lohan）說：「對商品貿易流動的傷害已經夠糟了，而真正的風險是開始波及其他一些環節。」

美國總統川普一再表示，對美歐的貿易逆差感到不滿；美國官方數據顯示，去年該規模達二三五六億美元。上週川普對全球鋼鋁進口課徵二十五％關稅，並威脅對歐洲汽車與其他產品課徵二十五％關稅、對醫藥等產品課徵產業關稅與對等關稅。

在歐洲回嗆將對威士忌等美國產品課徵最高五十％關稅後，川普揚言對法國香檳與其他歐盟酒類徵收二○○％關稅；此舉將形同對歐洲酒類關閉美國市場。

報告作者之一、約翰霍普金斯大學研究員漢彌爾頓（Dan Hamilton）表示，針鋒相對的關稅威脅恐產生更廣泛衝擊。歐盟可能對美國有貿易順差的服務業課稅，關稅也可能對企業的跨大西洋活動造成外溢效應。

報告指出，美國對歐洲的外國直接投資高於對全球其他地區總和，而全球對美國的外國直接投資中，歐企占近三分之二。

貿易夥伴反制 美商品也難輸出

漢彌爾頓說，關稅或許使歐洲公司難以將在歐洲生產的零組件送往美國子公司，而歐盟或其他美國貿易夥伴的反制性關稅，恐使終端產品從美國出口變得更加困難，政策的不確定性可能導致企業不願進行跨大西洋投資，他說：「貿易衝突的連鎖反應，將不會限制在貿易上。」

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