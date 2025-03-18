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川普︰對部分國家同步徵對等、額外關稅

2025/03/18 05:30

美國總統川普週日表示，他將於四月二日實施廣泛的對等關稅以及額外的特定產業關稅，並強調無意放鬆對進口鋼鋁產品的關稅。（路透）美國總統川普週日表示，他將於四月二日實施廣泛的對等關稅以及額外的特定產業關稅，並強調無意放鬆對進口鋼鋁產品的關稅。（路透）

重申4/2如期實施 魯比歐表示 徵稅後可展開雙邊談判

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週日表示，他將於四月二日實施廣泛的對等關稅以及額外的特定產業關稅，並強調無意放鬆對進口鋼鋁產品的關稅。美國國務卿魯比歐則說，一旦美國對主要貿易夥伴徵收關稅，就能與這些國家就新貿易安排進行雙邊談判。

強調不放鬆鋼鋁產品關稅

川普在空軍一號上表示，在一些情況下，將對進口至美國的外國產品徵收兩種關稅，「他們向我們徵收關稅，我們也向他們徵收關稅；此外，我們還將對汽車、鋼鐵和鋁徵收額外的關稅」。

這些言論顯示，儘管川普最初的舉措引發金融市場動盪、盟友緊張，但他計畫推進更激進的關稅措施。

川普先前表示，對等關稅稅率將取決於貿易夥伴對美國進口商品徵收的關稅，以及其他非關稅壁壘；他也表示，將對汽車、鋼鐵、鋁、半導體和製藥等進口商品徵收關稅。目前尚不清楚這些產業關稅是否被納入對等關稅，或將在對等關稅之外額外加徵。

川普說：「四月二日是我們國家解放的一天。我們正在收回那些非常非常愚蠢的總統們放棄的部分財富，因為他們不知道自己在做什麼。」

川普已對中國進口商品加徵二十％關稅，並對鋼鋁產品徵收二十五％關稅；另宣布對加拿大和墨西哥商品徵收二十五％關稅，但隨後表示符合美墨加協定（USMCA）的商品將延後一個月徵收關稅。川普也表示，加拿大的能源和主要肥料鉀肥僅會徵收十％關稅。

魯比歐週日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對國家》訪問指出，美國將對實施反制的國家祭出報復措施，「這是針對全球的，不只針對加拿大，不只針對墨西哥，不只針對歐盟，而是針對任何人」。

魯比歐表示，從公平和對等的新底線來看，一旦美國對主要貿易夥伴徵收關稅，就能與這些國家就新貿易安排進行雙邊談判，這些安排將對雙方更合理。

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