鍾文智炒股重判落跑 最高檢促查疏失

鍾文智炒股重判落跑，最高檢察署將請台北地檢署查明釐清是否有疏於科技監控，並將調查結果陳報予最高檢察署。 （記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智因炒作TDR（台灣存託憑證），被重判三十年五月徒刑定讞，卻在宣判後落跑。最高檢察署昨指出，三審期間，法院雖一度令鍾接受科技設備監控，但期滿時卻未延長，僅加重具保金，引發外界質疑是否有疏漏，將請台北地檢署儘速查明釐清，並將調查結果陳報予最高檢察署。

最高檢指出，鍾文智犯操縱TDR證券交易價格罪及洗錢罪，本月十二日宣告刑合計三十年五月，北檢同日啟動防逃機制，拘提鍾文智未果，即刻發布通緝，同時通知有關單位加強境管措施，並通報外交部廢止及註銷其護照。

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外界質疑，鍾文智身揹重罪，為何未配戴科技監控設備，讓他有機會落跑？高院稱，因合議庭去年十月十七日對鍾文智施行科技設備監控期間屆滿前，審酌他均定期至警局報到，且已有限制出境、出海處分，因此認為在原八千萬元的具保金基礎上，再加保至一億元，應可有效降低棄保潛逃可能性，故未延長科技設備監控。

最高檢表示，鍾文智曾犯操縱TDR之證券交易價格罪，於二○一五年被判刑，發監前逃亡被通緝，通緝期間多次冒用他人護照出、入境，直至二○一七年要再出境時被緝獲，另判四個月徒刑；且該案二審已判處重刑，不法所得超過四億元，高院裁定是否足以防逃？有諸多質疑，故請北檢儘速查明釐清。

最高檢察署也函請高檢署將鍾文智潛逃的事實，提供法院作為定應執行刑裁定的裁量參考，促請法官從重定刑。

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