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台股跌破年線 法人：再大跌壓力有限

2025/03/17 05:30

法人認為，台股跌破年線短線欲強不易，但卻是回檔布局的好時點。（中央社資料照）法人認為，台股跌破年線短線欲強不易，但卻是回檔布局的好時點。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕外資連續三週賣超逾千億元，致使台股跌破年線，不少投資人心驚驚，跌破年線是否意味盤勢多頭轉空？對此，法人認為，雖然短線欲強不易，但卻是回檔布局的好時點，目前台股本益比來到十年平均值，顯示評價回到合理水準，未來再大跌的壓力有限。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股三月進入修正波，台股加權指數跌破整理區間，短期盤勢偏向弱勢，且目前融資水位仍相對偏高，加上美國總統川普針對關稅等政策議題頻頻出招，成為市場最大的不安定因素。

他表示，從技術面來看，由於加權指數跌破年線，根據歷史數據統計，台股跌破年線後一至兩週欲強不易，短期可先觀察融資能否有效下降，回檔趨勢是否止穩。不過，台股修正後，目前本益比來到十年均值左右，評價回到合理水準，顯示市場已消化部分利空，未來評價修正壓力相對有限，可逢低布局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，川普執政風格鮮明且政策變數大，增添市場波動性，然而，川普屬重商主義立場，根據前次經驗，短期消息面均未影響美股長期向上趨勢，未來推出有利企業相關政策的機會很大，美股仍是值得期待，且美股低檔築底回升時，台股也將跟著走高。

元大投顧認為，台股近期空方氣盛，由於月線已下穿季線且同步下彎，預期此波整理時間會加長；所幸年線仍然上揚，對指數有拉引作用，多頭可用時間換取空間，只要沒有出現連續性中長黑，大盤可望進行築底。

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