習迷信「科技強國」刺激消費紙上談兵

專家認為，北京雖已意識到消費不足對經濟發展的抑制，但由於中國國家主席習近平全心聚焦於「科技強國」，因此大規模刺激消費的政策不會到來。（歐新社資料照）

昨公布提振消費8大方案 欠缺具體措施

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國全國人大與政協「兩會」日前結束，專家認為，北京雖已意識到消費不足對經濟發展的抑制，但因中國國家主席習近平全心聚焦「科技強國」，因此大規模刺激消費的政策不會到來。

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳昨公布「提振消費專項行動方案」，宣示「全方位擴大國內需求」，內含八大項、三十細項，包括促進薪資收入合理成長、持續推動房市止跌回穩、多措並舉穩住股市；雖洋洋灑灑，但欠缺具體措施，實際推展成效待觀察。

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自由亞洲電台報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）十四日舉行座談會，探討「兩會」釋出的政經信號。儘管李強在全國人大開幕演說中三十一次提到消費，但CSIS中國專家甘思德指出，外界期待的大規模刺激政策仍不會推出。

他說，雖然多數人認為中國應刺激消費，但中國領導高層的想法不同，他們認為內需的問題在於市場上缺乏足夠優質的商品與服務，因此若提升產品供給與品質，消費者自然將提高支出。

布魯金斯學會研究員席恩也認同大規模刺激消費的政策不會推出，「因為習近平堅信以意識形態治國」。他說，習近平非常關注高科技產業，「我認為他不太在意房產業的現狀，在他看來，房地產問題是過度金融化資本主義的失控，因此，對許多房企遭受損失，他似乎不太擔憂」。

他補充，雖然中國的經濟深受多重結構性問題困擾，但都不足以改變北京「重投資、緩刺激」的策略，即使美國總統川普揮舞關稅大棒，也不會改變北京的政策。

CSIS中國商業與經濟研究部副主任麥怡瑞表示，中國AI應用程式深度求索（DeepSeek）的成功，為北京在高科技業的投資增添信心，「習近平的經濟戰略，無疑是由高科技業發展來支撐增長」。

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