晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

習迷信「科技強國」刺激消費紙上談兵

2025/03/17 05:30

專家認為，北京雖已意識到消費不足對經濟發展的抑制，但由於中國國家主席習近平全心聚焦於「科技強國」，因此大規模刺激消費的政策不會到來。（歐新社資料照）專家認為，北京雖已意識到消費不足對經濟發展的抑制，但由於中國國家主席習近平全心聚焦於「科技強國」，因此大規模刺激消費的政策不會到來。（歐新社資料照）

昨公布提振消費8大方案 欠缺具體措施

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國全國人大與政協「兩會」日前結束，專家認為，北京雖已意識到消費不足對經濟發展的抑制，但因中國國家主席習近平全心聚焦「科技強國」，因此大規模刺激消費的政策不會到來。

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳昨公布「提振消費專項行動方案」，宣示「全方位擴大國內需求」，內含八大項、三十細項，包括促進薪資收入合理成長、持續推動房市止跌回穩、多措並舉穩住股市；雖洋洋灑灑，但欠缺具體措施，實際推展成效待觀察。

自由亞洲電台報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）十四日舉行座談會，探討「兩會」釋出的政經信號。儘管李強在全國人大開幕演說中三十一次提到消費，但CSIS中國專家甘思德指出，外界期待的大規模刺激政策仍不會推出。

他說，雖然多數人認為中國應刺激消費，但中國領導高層的想法不同，他們認為內需的問題在於市場上缺乏足夠優質的商品與服務，因此若提升產品供給與品質，消費者自然將提高支出。

布魯金斯學會研究員席恩也認同大規模刺激消費的政策不會推出，「因為習近平堅信以意識形態治國」。他說，習近平非常關注高科技產業，「我認為他不太在意房產業的現狀，在他看來，房地產問題是過度金融化資本主義的失控，因此，對許多房企遭受損失，他似乎不太擔憂」。

他補充，雖然中國的經濟深受多重結構性問題困擾，但都不足以改變北京「重投資、緩刺激」的策略，即使美國總統川普揮舞關稅大棒，也不會改變北京的政策。

CSIS中國商業與經濟研究部副主任麥怡瑞表示，中國AI應用程式深度求索（DeepSeek）的成功，為北京在高科技業的投資增添信心，「習近平的經濟戰略，無疑是由高科技業發展來支撐增長」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財